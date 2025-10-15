Paolo Del Debbio
2025-10-15

L’Europa si ostina su un riarmo folle. E così blocca gli Usa sulla pace in Ucraina

Ansa
Non si sono viste manifestazioni in sostegno di Kiev come quelle per la Palestina, nonostante i morti siano molti di più
Si rafforza il peso di Al Sisi sulla Striscia

Fattah al Sisi (Ansa)
Mentre crescono i dubbi Usa su Blair, il leader egiziano è sempre più centrale. Anche per i rapporti con l’Iran.
Ultimatum sugli ostaggi morti. La tregua di Gaza già scricchiola

Il valico di Rafah (Getty Images)
Hamas non ha restituito tutti i cadaveri: l’ipotesi è che voglia negoziare il rilascio di Barghouti e delle salme dei fratelli Sinwar. Israele chiude il valico di Rafah e riduce il flusso di aiuti. Trump: «Inizi subito la fase 2».
Edicola Verità | la rassegna stampa del 15 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 15 ottobre con Flaminia Camilletti

I pro Pal mettono a ferro e fuoco Udine per Italia-Israele

Ansa
Scontri con la polizia, pietra ferisce una giornalista di Rainews. Polemiche per le frasi dell’inviato Tg3. Gli azzurri vincono 3-0.
