Maurizio Belpietro
2025-10-14

Ecco il campo largo dell'aborto

Ecco il campo largo dell'aborto
Andrea Crisanti (Imagoeconomica)

Disegno di legge di Pd e M5s (su input di Crisanti) perché le ostetriche pratichino l’Ivg.

Subscribe
campo largo

Trump firma la fine della guerra. In Italia nasce il partito no-pace

Trump firma la fine della guerra. In Italia nasce il partito no-pace
Donald Trump (Getty Images)

Licei e università occupate, assalti alle aziende della difesa, scontri per far cancellare gemellaggi con Tel Aviv, proteste contro atleti e artisti israeliani, intellettuali sulle barricate. Ci avevano preso gusto, non si rassegnano.

Subscribe
tregua egitto

I compagni barattano Gaza con l’etica

I compagni barattano Gaza con l’etica
Ansa
Nessuno nega la crudeltà dell’offensiva dell’Idf, ma i «democratici» hanno messo al muro chiunque non si schierasse acriticamente. Finendo a flirtare con gli estremisti.
Subscribe
propal

Liberati centinaia di palestinesi. Fra loro anche feroci assassini

Liberati centinaia di palestinesi. Fra loro anche feroci assassini
Ansa
Restano in cella i fratelli Barghouti. Intanto Hamas continua con le esecuzioni.
Subscribe
palestinesi

Anna Falchi: «Il catcalling non fa male a nessuno»

Anna Falchi: «Il catcalling non fa male a nessuno»
Anna Falchi (Ansa)
La conduttrice dei «Fatti vostri»: «L’ho sdoganato perché è un complimento spontaneo. Piaghe come stalking e body shaming sono ben altra cosa. Oggi c’è un perbenismo un po’ forzato e gli uomini stanno sulle difensive».
Subscribe
intervista anna falchi
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy