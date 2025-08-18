2025-08-18
Il Pil della Germania «drogato» dalle mafie
- Ristoranti, logistica, imprese edili: una grossa fetta dell’economia tedesca si basa sul riciclo di capitali illeciti. E la polizia riesce a confiscarne solo il 2%.
- Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto: «I criminali italiani sono duttili: la camorra aveva messo nel mirino Berlino Est già prima che il Muro crollasse».
- Tra i leader delle gang, gli albanesi sono secondi solo ai turchi. E molti sono «profughi».