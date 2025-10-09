Carlo Tarallo
2025-10-09

La Fenice, sindacati in sciopero contro la nomina della Venezi

Beatrice Venezi (Ansa)
Ma il britannico «Telegraph» contesta la campagna: «La rivolta puzza di sessismo».
beatrice venezi

Ursula ricambia nome al riarmo e affibbia i droni anche al fianco Sud

Ursula von der Leyen (Ansa)
Il piano con cui Von der Leyen vuol sostenere l’economia (distrutta dal green) ora si chiamerà «Preservare la pace». «Alleanze tecnologiche in risposta alla guerra ibrida di Mosca». Ma per il Mediterraneo c’è aria fritta.
ursula von der leyen

Macron baratta le pensioni con un premier

Sébastien Lecornu (Ansa)
Il primo ministro dimissionario, Sébastien Lecornu, si presenta in tv e annuncia che l’Eliseo nominerà un suo successore entro 48 ore. Intanto detta l’agenda per corteggiare i socialisti: meno paletti sul deficit e sospensione della contestata riforma Borne.
macron lecornu

Pasticciamo pure su San Francesco. Mattarella in lite con il calendario

Sergio Mattarella (Ansa)
La nuova celebrazione appena votata su Francesco d’Assisi e Caterina da Siena obbliga il Quirinale a promulgare con rilievi: il 4 ottobre non può essere allo stesso tempo festa nazionale e solennità civile...
sergio mattarella

Garlasco, il carabiniere arrestato: «Il pm va in pensione e forse lo uccido»

Il maresciallo Antonio Scoppetta (nel riquadro) e Fabio Napoleone (Imagoeconomica)
In un’intercettazione choc il maresciallo Antonio Scoppetta parla del procuratore Fabio Napoleone: «Tra due anni è ai giardinetti. Ho così tanta rabbia che mi metto una felpa col cappuccio e lo vado a cercare».
scoppetta e napoleone
