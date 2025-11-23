{{ subpage.title }}

Maurizio Caverzan
2025-11-23

Italia nella storia pure senza Sinner. Terzo grande trionfo in Coppa Davis

(Ansa)
Jannik aveva detto: «Possono vincere». E infatti... Cobolli straordinario, Spagna battuta.
coppa davis

San Paolo, la città specchio del Brasile: un caleidoscopio di colori e contrasti

Veduta aerea di San Paolo (IStock)
Grattacieli e favelas, design e degrado, ricchezza e povertà, parchi e cemento: quando gli opposti attraggono.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

san paolo turismo

Lei va al lavoro, una «risorsa» la stupra

(IStock)
  • È un trentacinquenne gambiano con precedenti penali per possesso di droga l’uomo che la mattina di venerdì ha abusato di una donna di 53 anni a Gallarate, nel Varesotto. L’ha malmenata, trascinata e violentata dietro le siepi di un parcheggio.
  • Arrestato l'influencer Don Alì. Era responsabile di atti persecutori nei confronti di un maestro di scuola elementare.

Lo speciale contiene due articoli.

stupri

Gli Usa sanzionano l’amico di D’Alema, ma a pagare il conto per ora è Leonardo

Il presidente colombiano Gustavo Petro (Ansa)
Il leader colombiano Petro, che sullo scandalo delle armi non collabora, attacca l’azienda: «Mi offende, faccio causa».
d'alema colombia

Brasile, Bolsonaro finisce in carcere

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro (Ansa)
Il giudice De Moraes revoca i domiciliari all’ex leader: «Pericolo di fuga durante la veglia di preghiera organizzata dal figlio». Atteso il ricorso sul tentato golpe.
bolsonaro carcere
