Maria Vittoria Galassi
2025-09-02

«Gps spenti dai russi: il jet di Ursula costretto a usare mappe cartacee»

Ursula von der Leyen e Vladimir Putin (Ansa)
La Commissione denuncia interferenze con il volo della Von der Leyen in Bulgaria. Il Cremlino nega, però il capo dell’esercito tedesco svela: «A me è capitato due volte». L’Ue ne approfitta per promuovere il riarmo.
putin von der leyen

Starmer fa l’identitario (ma solo a parole)

Il premier britannico, travolto dalle proteste anti immigrazione, deve lisciare il pelo ai manifestanti: «Un hotel con richiedenti asilo vicino casa? Non lo vorrei nemmeno io». Poi, però, reprime ferocemente il dissenso e apre ancora di più le porte agli stranieri.
starmer

Salvini: «I francesi li vedo nervosi, noi abbassiamo le tasse»

True
Salvini: «I francesi li vedo nervosi, noi abbassiamo le tasse»
Matteo Salvini (Ansa)

Li vedo un po' troppo nervosi a Parigi, a parlare troppo spesso di armi, di eserciti europei, di bombe, di nucleare e militare, convocano ambasciatori, attaccano governi». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Todi. «Li invito alla serenità, al lavoro e alla tranquillità e che abbassino anche loro le tasse come stiamo facendo noi. Ci contestano che abbiamo abbassato le tasse. È un torto abbassare le tasse per fare venire le imprese in Italia? Ci sono dei paradisi fiscali in Europa, pensiamo al Lussemburgo e all'Irlanda, che fanno esattamente lo stesso. Penso che facciano così perché hanno una crisi politica e sociale pesante, ma non devono tirare in ballo noi».

salvini francia

Caos Flotilla: il clima fa uno scherzo a Greta

Greta Thumberg (Getty Images)
Falsa partenza, ieri, della spedizione navale che da Barcellona punta a raggiungere la Striscia di Gaza per rifornire i civili di cibo e farmaci. Il maltempo ha costretto gli attivisti (tra cui la Thunberg) a rientrare. Israele: «Li tratteremo da terroristi».
freedom flotilla

Diciottenne stuprata. «Sorpresa in stazione. Aggredita e pestata da un nordafricano»

Ansa
La violenza avvenuta sabato notte a San Zenone al Lambro. Pochi giorni fa a Roma il duplice abuso da parte di un gambiano.
stupro milano
