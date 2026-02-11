{{ subpage.title }}

True
Redazione digitale
2026-02-11

«Io, esule, vi dico che istriani e dalmati non spariranno mai nonostante l’orrore»

«Io, esule, vi dico che istriani e dalmati non spariranno mai nonostante l’orrore»
Ansa
Zara è stata la «Dresda dell’Adriatico» e aspetta ancora che la medaglia d’Oro venga appesa al suo gonfalone.

Pubblichiamo l’intervento di Toni Concina, presidente onorario dell’Associazione dalmati italiani nel mondo, durante la commemorazione che si è tenuta ieri alla Camera dei deputati per celebrare il Giorno del Ricordo in memoria dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Continua a leggereRiduci
giorno del ricordo
True

Oggi Vannacci dovrà decidere se restare o no nella maggioranza

True
Oggi Vannacci dovrà decidere se restare o no nella maggioranzaplay icon
  • Il governo pone la questione di fiducia sul decreto che invia nuove armi all’Ucraina. I tre deputati su cui può contare il generale non hanno ancora detto come voteranno. Solo una cosa è certa: la sinistra si dividerà.
  • Per accelerare l’ingresso di Kiev, Bruxelles valuta l’ipotesi dell’«allargamento inverso» e studia le mosse per superare l’opposizione ungherese. Sullo sfondo il ruolo di Washington e i contatti diplomatici tra Europa, Russia e Stati Uniti.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
vannacci ucraina
True

Reali, magnati, premier: i padroni del mondo sono nella rete dell’orco

Reali, magnati, premier: i padroni del mondo sono nella rete dell’orco
Da destra in alto, Bill Clinton, BIll Gates, Woody Allen e Steve Bannon
  • Quello che emerge dai documenti desecretati è una tela di relazioni che legava il faccendiere ai potenti della terra: da politici come Clinton e Barak a ricconi come Gates e uomini di cultura come Allen e Chomsky.
  • Gli Usa svelano chi inviò filmati osceni al faccendiere: l’emiratino Ahmed bin Sulayem Donald nel 2006 alla polizia di Palm Beach: «Indagatelo». I Labour sostengono Starmer.

Lo speciale contiene due articoli

Continua a leggereRiduci
epstein files
True

Ostilità al governo e al Guardasigilli. Gli unici valori per il Pd della Schlein

Ostilità al governo e al Guardasigilli. Gli unici valori per il Pd della Schlein
Elly Schlein (Ansa)
Il Partito democratico non ha una visione chiara sulle alleanze e sulle strategie internazionali.

Centosessantadue favorevoli, undici astenuti, nessun contrario. Questo è l’esito conclusivo della direzione del Pd, di qualche giorno fa, che ha approvato la relazione del segretario Schlein. Tutto bene, quindi: almeno in apparenza il partito si mostra compatto e pronto per le battaglie che lo attendono nei prossimi mesi.

Continua a leggereRiduci
partito democratico
True

«Intorno a Epstein l’ombra di riti satanici e violenze sui bimbi»

«Intorno a Epstein l’ombra di riti satanici e violenze sui bimbi»
Marcello Foa (Imagoeconomica). Nel riquadro Jeffrey Epstein
  • L’ex presidente della Rai Marcello Foa: «Nei file ci sono riferimenti a pratiche inimmaginabili. Temo che i veri colpevoli rimangano impuniti».
  • Una parte consistente dell’élite che ha creato l’ordine globale è coinvolta nella vicenda. Per il «Me too» ribaltarono tutto quanto. Un pedofilo vicino al potere non fa notizia.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
caso epstein
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy