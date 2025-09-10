Alessandro Rico
and
Stefano Graziosi
2025-09-10

Ecco i dividendi della guerra. La Germania venderà a Kiev i sistemi di difesa anti droni

Friedrich Merz (Ansa)
  • Per ripristinare le scorte Berlino vuol comprare Patriot Usa per 1,5 miliardi. All’Italia 15 miliardi di fondi Ue per il riarmo. La Kallas: stop al greggio di Mosca (ma dal 2027).
  • Intanto Friedrich Merz prevede tensioni con i socialdemocratici. Ma pure la sua base è in rivolta.

Lo speciale contiene due articoli.

germania

L’Eliseo persevera: Lecornu premier. Scelto un fedelissimo del presidente

Sébastien Lecornu (Getty)
Ieri le dimissioni di François Bayrou sfiduciato dall’Aula, il successore arriva a stretto giro: si tratta del ministro uscente delle Forze armate ed esponente del partito macronista, ala gollista. Nessun cambio di passo in vista, dunque.
francia

Edicola Verità | La rassegna stampa del 10 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 10 settembre con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Dall’eredità Agnelli sbuca fuori un tesoro nascosto da 250 milioni

Margherita Agnelli (Ansa)

Le rogatorie da Svizzera e Lussemburgo svelano un nuovo patrimonio, che ha spinto gli Elkann a versare 183 milioni al Fisco. John ai servizi sociali in un istituto dei salesiani, ai quali il trisnonno «regalò» una scuola.

agnelli

Mediobanca e Mps salgono in Borsa ma il Pd se la prende con il governo

L’europarlamentare del Pd Irene Tinagli (Imagoeconomica)
Vanno su entrambi i titoli dopo la fine dell’Opas. L’europarlamentare Irene Tinagli però parla di «statalismo».
opas mediobanca mps
