Alessia Pedrielli
2025-10-25

Picconata al sistema dei bimbi in affido

Eugenia Roccella (Getty Images)
I ministri Roccella e Nordio puntano i fari sulle strutture per i minori, una rete di cooperative che fa girare quasi 1 miliardo all’anno per ricollocare i piccini sottratti alle famiglie. Il primo obiettivo è verificare quanti di questi provvedimenti siano sensati.
affidi

Bob Noto, il foto-gourmet si fa premio. E ha una fetta di crudo come pochette

Bob Noto (Ansa)
Seconda e conclusiva puntata sulla vita del gastroreporter armato di Reflex. Il suo stile lo porta a lavorare con cuochi e imprenditori. Ma non perde il gusto per le piccole trattorie. Un divertente «Oscar» lo ricorda.
bob noto

Indagate per stalking e molestie le paladine del femminismo nostrano

Carlotta Vagnoli (Getty Images)
Per oltre 23 mesi, Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene (candidata anche con Santoro) avrebbero perseguitato un uomo colpevole di avere una relazione parallela: «Lo dobbiamo mutilare».
femminismo

Le dieci province italiane dove si risparmia di più

Le dieci province italiane dove si risparmia di più
content.jwplatform.com
pillole di numeri

L’educazione sessuale a scuola non argina la piaga dei femminicidi

iStock
I paladini dell’indottrinamento arcobaleno giustificano la necessità dei loro corsi con l’alto numero di delitti contro le donne. Ma il nesso non regge: nei Paesi che prevedono questi insegnamenti, la violenza è più diffusa.
educazione sessuale
