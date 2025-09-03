Tobia De Stefano
2025-09-03

Dalla Germania ai riformisti: stop a Ursula

Ursula von der Leyen (Ansa)
Dopo il ministro Boris Pistorius anche Friedrich Merz attacca la Commissione sull’invio di truppe in Ucraina. E l’Agenzia per la Difesa Ue critica il piano di riarmo: troppa frammentazione. Sinistra, Nicola Zingaretti e Renew di Emmanuel Macron pronti a fare cadere la Von der Leyen.
ursula von der leyen

Mossa disperata di Macron: va a caccia di «responsabili» pur di salvare il governo

  • L’Eliseo prova ad allargare la maggioranza pescando tra i partitini. Le Pen e Bardella chiedono «lo scioglimento ultrarapido» del Parlamento. E i sondaggi li premiano.
  • Col suo iperattivismo, il presidente prova (inutilmente) a nascondere la sua debolezza.

Lo speciale contiene due articoli.

macron

La sinistra è la malata d’Europa

Da sinistra, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz (Ansa)
Francia in piena agonia politico-finanziaria: governo appeso a un filo. In Gran Bretagna Keir Starmer prova a commissariare la titolare del Tesoro per placare i mercati. La Germania, reduce da anni di cure socialiste su Green deal e immigrati, non se la passa meglio.
sinistra europa

Con il bonus Lovaglio da 750 milioni Mps si prende Milano

Siena rilancia: 0,9 euro in contanti più lo scambio azionario Enpam e Benetton aderiscono. L’Opas chiude l’8 settembre.
montepaschi

Oggi la sentenza sul caso Grillo jr. «Alla vittima penetrata pure l’anima»

Giulia Bongiorno (Getty)
Giulia Bongiorno, legale della giovane, ne contesta la «mostrificazione» e si dice certa che gli imputati saranno condannati: «Basta leggere le loro chat». L’avvocato della difesa, però, elenca 387 incongruenze nelle accuse.
ciro grillo processo
