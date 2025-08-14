Stefano Piazza
and
Nicoletta Machiavelli
2025-08-14

C’è il piano per l’invasione di Gaza. Hamas adesso ha fretta di trattare

Carri armati israeliani al confine con Gaza (Ansa)
  • Negoziati al Cairo: l’organizzazione islamista sarebbe pronta a un parziale disarmo in cambio della propria sopravvivenza politica. Il Sud Sudan puntualizza: «Nessuna intesa per far venire qui gli abitanti della Striscia».
  • Al via la quattordicesima operazione di evacuazione sanitaria, ieri portati qui 31 bambini e 86 accompagnatori. In totale già soccorse da Roma 580 persone.

Lo speciale contiene due articoli.

gaza

Trump agli alleati: si dovrà cedere territori

Donald Trump (Getty Images)
Il tycoon vuole a breve un trilaterale anche con Zelensky. In vista del summit minaccia Putin di sanzioni, ma avvisa gli europei: per arrivare a un’intesa servono concessioni. Merz & C.: «Ma nessun riconoscimento ufficiale». Si valuta il modello Cisgiordania.
trump ucraina russia

Mosca smorza i toni anti Usa e prepara al possibile accordo l’opinione pubblica

Vladimir Putin (Ansa)
La tv di Stato manda il film che narra le imprese militari condotte con gli americani. Per la prima volta si parla di fine della guerra.
usa russia

Matone: «Sbagliato rimandarli nelle loro famiglie»

Simonetta Matone (Imagoeconomica)
L’ex magistrato oggi deputato della Lega: «Serviva un segnale forte, andavano allontanati. Sul banco degli imputati ci sono i genitori che hanno insegnato a rubare una macchina e guidarla. E chi li giustifica pure all’interno dei tribunali accetta la legge della giungla».
simonetta matone rom

Negozi: le province dove sono cessate più attività

Negozi: le province dove sono cessate più attivitàplay icon
content.jwplatform.com
Nuove storie
Preferenze Privacy