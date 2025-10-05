Francesco Borgonovo
2025-10-05

L’Ue mette a punto la censura totale: controllare i telefoni di tutti noi

Unione europea (iStock)
Col nobile intento di contrastare la pedopornografia, l’Unione vorrebbe l’accesso ai dispositivi di ogni cittadino per filtrare con l’Intelligenza artificiale foto, video e testi. Nessuno sarebbe più davvero libero.
Ennesima strage di alberi a Roma

I cipressi del Mausoleo di Augusto (iStock)
Abbattuti i 67 cipressi storici che circondavano il Mausoleo di Augusto. Gualtieri giustifica la scelta col cattivo stato di alcuni esemplari. Ma sui social monta la rabbia.
Manovra, il Pd va in cortocircuito e attacca sul riarmo

Antonio Misiani (Ansa)
Antonio Misiani parla di «accordo capestro sottoscritto con la Nato». Ma erano loro a rimproverare scarso impegno sul fronte Difesa.
Pillole di galateo di Petra e Carlo | Afternoon Tea a Buckingham Palace

La Nato russofoba ci scarica sul fianco Sud

Giorgia Meloni e Mark Rutte (Ansa)
Con i moniti sui missili di Putin contro Roma, Rutte (e Zelensky) si fossilizzano sul lato Est, ignorando che la sicurezza collettiva, come dice l’Italia, passa pure per le frontiere meridionali. Dove Mosca è altrettanto minacciosa. E la Turchia sta giocando sporco.
