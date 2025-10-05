Giuliano Guzzo
2025-10-05

Leone XIV firma la sua prima Esortazione

Leone XIV firma la sua prima Esortazione
Papa Leone XIV (Getty)
Il pontefice redige il documento apostolico «Dilexi te», che sarà reso pubblico giovedì. Attesa entro i prossimi mesi l’Enciclica. E all’udienza parla da chestertoniano: «Il Giubileo apre anche alla speranza di una diversa distribuzione delle ricchezze».
Subscribe
papa leone xiv

Sánchez «mata» chi difende la vita. «Diritto all’aborto in Costituzione»

Sánchez «mata» chi difende la vita. «Diritto all’aborto in Costituzione»
Pedro Sanchez
Il capo del governo spagnolo: nessuno deve informare le donne sui possibili rischi.
Subscribe
aborto

Si presenta da erede ma corregge la rotta. Il metodo Prevost archivia Bergoglio

Si presenta da erede ma corregge la rotta. Il metodo Prevost archivia Bergoglio
Papa Leone XIV (Ansa)
Concretezza, pensiero e paletti: non si oppone mai a Francesco, ma lo supera. Sul fine vita: «L’esistenza vale fino all’ultima ora».
Subscribe
papa leone xiv

Ennesima strage di alberi a Roma

Ennesima strage di alberi a Roma
I cipressi del Mausoleo di Augusto (iStock)
Abbattuti i 67 cipressi storici che circondavano il Mausoleo di Augusto. Gualtieri giustifica la scelta col cattivo stato di alcuni esemplari. Ma sui social monta la rabbia.
Subscribe
roberto gualtieri

L’Ue mette a punto la censura totale: controllare i telefoni di tutti noi

L’Ue mette a punto la censura totale: controllare i telefoni di tutti noi
Unione europea (iStock)
Col nobile intento di contrastare la pedopornografia, l’Unione vorrebbe l’accesso ai dispositivi di ogni cittadino per filtrare con l’Intelligenza artificiale foto, video e testi. Nessuno sarebbe più davvero libero.
Subscribe
censura
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy