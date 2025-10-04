Maurizio Belpietro
2025-10-04

Chi gioca all’intifada per calcolo si taglia fuori dalla guida dell’Italia

Elly Schlein (Ansa)
Non potendo rimproverare altro alla Meloni, hanno deciso di chiamare alla sommossa per la Palestina, su cui il governo nulla può. Chi affiderebbe il futuro del Paese a dei leader politici così irresponsabili?

Si può paralizzare un Paese intero per questioni di basso calcolo politico e per di più sfruttando cinicamente la tragedia di Gaza? Si può pensare di affidare il futuro dell’Italia nelle mani di leader politici spregiudicati, come Elly Schlein e compagni, che invece di fermare la piazza la cavalcano? È chiaro a chiunque abbia un briciolo di buon senso che il governo italiano non poteva certo mettersi a cannoneggiare le navi israeliane per impedire l’abbordaggio delle barche della Flotilla. Cosi come è ormai evidente che quella spacciata per missione umanitaria non soltanto non è mai stata tale, perché gli stessi organizzatori alla fine hanno ammesso di aver agito con un obiettivo esclusivamente politico, ma non aveva fin dall’inizio alcuna possibilità di raggiungere il proprio scopo. E se nessuno, nonostante la scelleratezza dell’operazione, si è fatto male, è perché il governo italiano ha messo in campo tutto ciò che poteva, usando ogni leva diplomatica.

elly schelin

Landini sciopera come piace al padrone

Maurizio Landini a Roma durante lo sciopero del 3 ottobre (Ansa)
Cgil in piazza sul Medio Oriente, con la grancassa dei giornali di Elkann. In cambio ha mollato gli operai.
sindacati sciopero

Hamas apre: «Pronti a discutere anche delle armi». Trump spinge per la pace

Ansa

Per la prima volta dopo mesi di guerra, il movimento islamista mostra disponibilità al dialogo e accetta in linea di principio il piano statunitense. Israele valuta una tregua parziale ma lega ogni passo alla sicurezza e al controllo militare su Gaza.

hamas israele

I cortei con bandiere di Hamas non possono che essere violenti

Genova, blocco dei varchi portuali durante lo sciopero del 3 ottobre (Ansa)
Il 7 ottobre ha esplicitato un manifesto: mutilare, violentare e uccidere ogni ebreo. Chi sta sotto quel vessillo, condivide.
violenza manifestazioni gaza

Manifesta solo il 10% dei lavoratori

(Ansa)
Nei grandi cantieri poche le defezioni: ai cortei soprattutto studenti. Cgil e Usb si punzecchiano, Cisl e Uil sono sempre più lontane. La Fumarola: strumento svilito.
sindacati manifestazioni
