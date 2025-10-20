Stefano Piazza
Gaza, la fine di un esperimento politico: l’implosione di Hamas e la nuova geografia del caos

Dopo il ritiro israeliano, la Striscia sprofonda nel disordine interno: clan armati si contendono il controllo e gli alleati regionali tentano di evitare il collasso.

Fuori dalle pale. Viaggio nell’Italia che rifiuta l’eolico

  • Dalla Toscana alla Sardegna, dal Friuli alla Calabria, si moltiplicano le proteste contro le installazioni. Che allontanano i turisti e confiscano terre coltivabili agli agricoltori.
  • Oltre a devastare il paesaggio, i «mulini a vento del terzo millennio» sono costruiti con materiali molto resistenti. Nel 2050 le discariche ospiteranno 43 milioni di tonnellate quasi impossibili da smaltire.

Lo speciale contiene due articoli

Pil in salita e poca inflazione. Così «l’economia dei dazi» finora smentisce i detrattori

  • Il pronosticato crollo non c’è stato, anzi: gli States crescono molto più dell’Ue. E grazie alle tariffe incasseranno fino 267 miliardi. La mossa (sottovalutata) sulle stablecoin.
  • Dagli ordini esecutivi ai regolamenti, ormai si fa ricorso contro ogni atto dell’esecutivo.

Lo speciale contiene due articoli

Trump ora punta a togliere il velo alla presunta indipendenza della Fed

Dietro gli attacchi al presidente Powell non c’è solo il dissenso sui tassi di interesse. C’è la convinzione che le banche centrali, dietro lo schermo dell’autonomia, usino la leva monetaria per fini politici.
Colpo della GdF al contrabbando: sequestrati oltre 11 milioni di prodotti da fumo

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, attraverso una capillare attività investigativa nel settore dell’importazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti da fumo, hanno sequestrato circa 11 milioni e mezzo tra sigarette elettroniche, cartine e filtri, per un peso complessivo di circa 770 kg che, se immessi sul mercato parallelo, avrebbero fruttato circa 1 milione di euro, sottraendo alle casse dello Stato 120 mila euro derivanti dall’imposta di consumo.

