2025-10-20

Colpo della GdF al contrabbando: sequestrati oltre 11 milioni di prodotti da fumo

(Guardia di Finanza)

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, attraverso una capillare attività investigativa nel settore dell’importazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti da fumo, hanno sequestrato circa 11 milioni e mezzo tra sigarette elettroniche, cartine e filtri, per un peso complessivo di circa 770 kg che, se immessi sul mercato parallelo, avrebbero fruttato circa 1 milione di euro, sottraendo alle casse dello Stato 120 mila euro derivanti dall’imposta di consumo.

gdf contrabbando

Toni Capuozzo: «Trump ha chiesto a Zelensky di scegliere tra Usa e Europa»

Toni Capuozzo (Ansa)
Il giornalista: «Il tycoon ragiona fuori dalle ideologie. Dopo Gaza è più forte e ora in Ucraina adotta lo stesso metodo. Il summit in Ungheria è uno schiaffo alla Ue».
toni capuozzo

Schermaglie a Gaza: la tregua è fragilissima

Ansa
Israele risponde con un raid a un attacco subito vicino a Rafah. Hamas: «Non siamo stati noi». L’ipotesi di milizie fuori controllo. Washington invita Netanyahu a reagire «in modo proporzionato». Vance, Witkoff e Kushner presto di nuovo a Gerusalemme.
gaza trump usa

Meloni: «La cultura woke cerca di dividere Italia e Usa»

Il premier dalla National Italian American Foundation di Washington: «Il Columbus Day non si cancella, e' qui per restare».

meloni woke

A Stefano Donnarumma (FS) il Premio NIAF Dea Roma per l’eccellenza ingegneristica

L'amministratore delegato e direttore generale di Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma premiato a Washington
L’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane ha ricevuto il Premio Dea Roma della National Italian American Foundation per il contributo alla modernizzazione delle infrastrutture di trasporto e alla crescita sostenibile del Paese.
donnarumma gruppo fs premio niaf
