Giacomo Amadori
and
Fabio Amendolara
2025-10-10

Garlasco, si allarga lo scandalo. Perquisito un altro magistrato

Mario Venditti (Ansa)
La Procura di Brescia ha disposto il nuovo provvedimento nei confronti di Paolo Pietro Mazza, indagato per corruzione in atti giudiziari e peculato nella stessa inchiesta che coinvolge l’ex collega Venditti.
garlasco

I giudici bocciano i conti dell’Ue che però rifila a noi la doccia gelata

Ursula von der Leyen (Ansa)
La Corte denuncia errori nei bilanci, specie su Pnrr, soldi a Kiev e Green deal. Che potrebbe far schizzare i costi dell’acqua calda.
ursula von der leyen

Zaia vota Veneto e fa due passetti indietro

Luca Zaia (Ansa)
Niente nome del governatore uscente nel simbolo del Carroccio e cancellata l’idea di una lista personale: così il centrodestra ha chiuso la pratica Regionali. Ma la Lega frena sulla Lombardia «promessa sposa» di Fdi: «Si vota tra tre anni, è un’eternità».
zaia

Il cerchio si stringe attorno a Ricci. Indagato pure il suo capo di gabinetto

Matteo Ricci (Ansa)
Accusa di concorso in corruzione per Massimiliano Amadori, braccio destro del dem rimasto eurodeputato (con immunità) dopo il ko elettorale.
ricci

Carabinieri e Gruppo FS insieme per la sicurezza e la legalità

Il generale Salvatore Luongo e l'ad del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma (Arma dei Carabinieri)

L’Arma dei Carabinieri e il Gruppo Ferrovie dello Stato rafforzano la collaborazione nel settore dei trasporti pubblici e nelle grandi opere infrastrutturali. Firmato il nuovo protocollo d'intesa.

carabinieri gruppo fs
