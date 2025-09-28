Tobia De Stefano
2025-09-28

Fondi Ue a Stellantis per assumere cinesi

Fondi Ue a Stellantis per assumere cinesi
Industria Stellantis in Spagna (Getty)
Elkann e il colosso asiatico Catl realizzeranno una fabbrica di batterie in Spagna con un finanziamento da 298 milioni di euro. Il Dragone però non vuole condividere segreti industriali, così invierà 2.000 suoi uomini per avviare i lavori. La beffa è doppia.
Subscribe
stellantis

Cuciniamo insieme | Ventagli di melanzane

True
Cuciniamo insieme | Ventagli di melanzaneplay icon

E pensare che quando arrivarono dall’Asia come tutte le solanacee le guardarono con sospetto. Le chiamarono mele insane perché erano quasi sferiche e non si potevano mangiare crude (ecco l’insana), poi le abbiamo imparate a conoscere gastronomicamente e a coltivarle e oggi se ne trovano di diversi colori – le bianche sono assai delicate - e forme e di intensità di gusto assai variegate. Ma sono da almeno mille anni uno degli ingredienti perfetti per ben figurare in cucina - come direbbe Pellegrino Artusi – che nella sua Scienza in Cucina e l’arte di mangiare bene le chiamo alla toscana: i petonciani. In Sicilia gli arabi le elevarono a regine della tavola e infatti la cucina di trinacria è ricca di preparazione con questi “frutti” deliziosi dell’orto. Le melanzane sono in questa versione che vi proponiamo buonissime, facilissime da preparare e di riuscita assicurata.

Continua a leggereRiduci
cuciniamo insieme

Il Dio di «Repubblica» ha la tessera del Pd

Il Dio di «Repubblica» ha la tessera del Pd
Massimo Giannini (Imagoeconomica)
Massimo Giannini ora si indigna per l’ostentazione religiosa dei trumpiani e riscopre il laicismo. I riferimenti alla fede sono ammessi solo se giova alle loro cause, come con papa Bergoglio.
Subscribe
massimo giannini

Condannato a nove anni di reclusione l’ex consigliere di Emiliano in Puglia

Condannato a nove anni di reclusione l’ex consigliere di Emiliano in Puglia
Michele Emiliano (Imagoeconomica)
Giacomo Olivieri è stato dichiarato colpevole in primo grado per voto di scambio politico-mafioso. Il gup di Bari ritiene vero che abbia comprato il consenso di tre clan per favorire l’elezione della moglie al consiglio comunale.
Subscribe
regione puglia

Mai dire Blackout | Emissioni, Xi Jinping non convince

Mai dire Blackout | Emissioni, Xi Jinping non convince

Cobalto, il Congo riapre le frontiere. Fonderie cinesi contro i prezzi bassi. Incidente in Indonesia, il prezzo del rame decolla. La Cina decarbonizza a giorni alterni. Lo scisto USA preoccupato da Trump.

sergio giraldo mai dire blackout
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy