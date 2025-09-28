Pillole di galateo | Anche la firma ha le sue regole!

Altre barche si uniscono alla Flotilla, che rifiuta ogni soluzione diversa dalla prova di forza. Ma anche Frontex, tirata in ballo, avverte: «Non potremo difendervi».
La leader del Pd fa un taglia e cuci delle parole di Mattarella, fingendo di sposarne il monito. La realtà è che non può far scendere i due dem imbarcati né accettare l’aiuto del governo. E alla fine spera nell’Ue.
Il ministro degli Esteri di Vladimir Putin all’Onu: «Se aggrediti, risponderemo». Volodymyr Zelensky frigna per il sì ai paralimpici di Mosca e Bielorussia ai Giochi di Milano-Cortina e gufa: «Droni misteriosi, l’Italia può essere la prossima».