2025-09-03

Metà debito di Parigi in mani estere

Una delle criticità maggiori che mettono in difficoltà l’Eliseo è l’esposizione verso gli investitori stranieri: ben il 53%, laddove in Italia supera di poco il 30%.
debito francia

Aereo von der Leyen, Vannacci: «Bufala della sinistra per demonizzare il Cremlino»

Aereo von der Leyen, Vannacci: «Bufala della sinistra per demonizzare il Cremlino»
Lo ha dichiarato l'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci durante un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles.

aereo von der leyen vannacci

Putin, schiaffo all’Ue: «Per me l’Ucraina può pure entrare...»

Putin, schiaffo all’Ue: «Per me l’Ucraina può pure entrare...»
Vladimir Putin (Ansa)
Lo zar dal vertice con Xi: «No invece all’ingresso nella Nato, è una cosa diversa». Oggi alla parata anche Kim Jong-un.
vladimir putin

Monti ora dà consigli ai francesi. Se lo vogliono, glielo regaliamo

Monti ora dà consigli ai francesi. Se lo vogliono, glielo regaliamo
Mario Monti (Ansa)
Nella solita intervista genuflessa al «Corriere della Sera», il professore si autoincensa e poi spiega a Macron come fare per uscire dalla crisi. Peccato che le sue ricette da noi abbiano messo in ginocchio l’economia.
mario monti

Edicola Verità | La rassegna stampa del 3 settembre

Edicola Verità | La rassegna stampa del 3 settembre

Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa del 3 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
