Carlo Pelanda
2025-10-19

Trump sa di aver bisogno di amici contro Xi

Donald Trump (Ansa)
Per allentare l’asse Mosca-Pechino, gli States potrebbero aprire una nuova fase di relazioni economiche.
usa cina

Francesca Albanese, una Chiara Ferragni con la kefiah addosso

Francesca Albanese (Ansa)
La special rapporteur dell’Onu sulla Palestina è diventata un brand, un fenomeno mediatico, la Nostra Signora dell’intifada. I suoi modi da maestrina spazientiscono anche la sinistra, mentre la verve anti israeliana la porta a inquietanti scivoloni.
francesca albanese

A Gaza schermaglie navali. Hamas: non ce ne andiamo. Transizione a guida Egitto

Ansa
Netanyahu esorta a riconsegnare gli ostaggi uccisi. I tagliagole: serve tempo. Vance atteso in Israele. L’Onu studia la «Forza» che avrà poteri nella Striscia.
gaza

Venti Stati all’Ue: «Rimpatriare gli afgani»

Getty Images
Una coalizione di nazioni, Italia inclusa, scrive alla Commissione: «Troppe violenze, a casa chi delinque». I tedeschi, con tanti saluti al requisito dei «Paesi sicuri», già si sono mossi. A costo di accreditare diplomatici talebani e di dare i criminali in pasto alla sharia.
rimpatri afgani

La Cpi schiaffeggiata da Orbán torna a frignare su Almasri

La sede della Corta penale internazionale dell’Aia (Ansa)
La Corte valuta di deferire Roma per il rimpatrio. Minacce poco credibili, come mostra Budapest che, dopo Netanyahu, ospiterà Putin.
corte penale internazionale
