Paolo Del Debbio
2025-10-19

Zampata di Leone: «I contro-modelli di famiglia sono effimeri e deludenti»

Leone XIV (Ansa)
Secondo il pontefice, «in questi tempi travagliati vengono presentate tante unioni spesso individualistiche che portano a risultati amari». Parole dure anche per l’usura: «Certa finanza mette in ginocchio i popoli».
Cuciniamo insieme| Torta rustica prosciutto ed erbe

Cuciniamo insieme| Torta rustica prosciutto ed erbe

E’ una di quelle ricette che risolvono tutto: la merenda dei ragazzi, l’aperitivo con gli amici, una cena improvvisata e che ha il grande vantaggio di valorizzare le erbe miste: possono essere spinaci, bietole, erbette di campo. Il resto viene da sé. Ora in cucina.

La Appendino sbatte la porta, il M5s trema

Chiara Appendino (Imagoeconomica)
L’ex sindaco di Torino si dimette da vicepresidente: «Questa è e resterà sempre la mia casa, per suo amore rinuncio all’incarico. Solo con le mani libere e una forte identità possiamo cambiare le cose». Ma c’è chi maligna: «Una mossa per anticipare Conte».
«Manovra giusta per alzare i salari. Si può migliorare, la Uil sta con noi?»

Daniela Fumarola (Ansa)
Il segretario della Cisl Daniela Fumarola: «Con la detassazione degli accordi di produttività si incentiva anche la crescita. Proporremo sconti fiscali fino a 60.000 euro. Solidarietà al premier, la frase di Landini molto infelice».
Tutti i conti dei tagli Irpef fino a 200.000 euro di reddito. Sorridono 12 milioni di italiani

Il risparmio è di 140 euro per chi ne guadagna 35.000 e di 240 se ne dichiari 40.000. Beneficio di 440 euro a partire da 50.000 fino alla soglia di sterilizzazione.
