Dazi, ormai è ufficiale: ognun per sé. «Così difendiamo i nostri interessi»

2025-08-07
Robert Kennedy (Getty)
Robert Kennedy taglia un finanziamento da mezzo miliardo per progetti sperimentali sui farmaci: «Tecnologia rischiosa e inefficace. Diamo i nostri soldi a chi sviluppa antidoti più sicuri». Le virostar italiane già insorgono.
2025-08-07
La corsa alla spesa tedesca abbatte l’impianto europeo. La Commissione è all’angolo
Friederich Merz (Ansa)
Berlino ha varato un maxi fondo da 100 miliardi per la Difesa. L’Unione, per come è impostata, non può sopravvivere se la Germania molla il «dogma» dell’austerità.
2025-08-07