Morello Pecchioli
2025-10-04

Cuoco, ma anche umanista. Rosolare sull’Orient Express non è facile ma è un... Gioco

Giorgio Gioco
Verona ricorda il grande ristoratore scomparso nel 2019, Giorgio Gioco. Titolare del 12 Apostoli, creò con Montanelli e Biagi anche l’omonimo «antipremio» letterario privo di regole e soldi.
«La scarpa che respira ora si calza al volo»

Mario Moretti Polegato
Il fondatore di Geox Mario Moretti Polegato che ha fatto del comfort una missione, presenta l’ultima tecnologia applicata alle sneaker Spherica: «Indossabili senza piegarsi grazie a un supporto sul tallone, abbiamo dato retta ai clienti. Concorrenza? I brevetti ci tutelano».
Il lusso italiano a prezzi di saldo. Crolla in borsa il titolo di Aeffe

Getty Images
Il gruppo che controlla i marchi Alberta Ferretti, Moschino e Pollini ieri ha perso il 43,3%, toccando il minimo storico. La caduta dopo l’annuncio della richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi d’azienda.
La generazione Covid ora va a scuola e paga il prezzo del lungo isolamento

iStock
Uno studio dell’Università di Washington sottolinea come il lockdown abbia assottigliato la corteccia cerebrale dei bambini nati in quel periodo. E in Italia cresce l’allarme per il rischio suicidio tra i più piccoli.
Cartabellotta Show alla Camera

Nino Cartabellotta (Imagoeconomica)
Il presidente della Fondazione Gimbe mercoledì sarà a Montecitorio a presentare il nuovo rapporto dell’ente. Che in passato «premiava» le Regioni che lo finanziano.
