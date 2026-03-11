{{ subpage.title }}

 Matteo Giusti
2026-03-11

Cristiani libanesi in fuga dai raid Idf

Bombardamenti nel Sud del Libano. Nel riquadro, padre Pierre El Raii (Ansa)
Dopo l’uccisione di padre Pierre nel Sud dello Stato, i fedeli scappano scortati dai militari italiani Unifil. Il ministro degli Esteri si appella al Vaticano. Il Papa: «Profondo dolore».

Il governo libanese ha chiesto ufficialmente la mediazione del Vaticano per proteggere i villaggi cristiani del Sud del Paese dei Cedri. Nei bombardamenti è rimasto ucciso anche padre Pierre El Raii, parroco maronita di Qlayaa, mentre si trovava a casa di un fedele che era andato a soccorrere. Padre Pierre aveva deciso di restare accanto alla sua gente, nonostante gli ordini di evacuazione in tutta la zona. Il ministro degli Esteri di Beirut ha avuto un colloquio telefonico con l’arcivescovo Paul Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, per chiedere un immediato intervento per salvare la presenza cristiana nella regione.

La Guida suprema c’è ma non si vede. Mentre sugli iraniani piovono bombe

Ansa
Mistero su Mojtaba Khamenei, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Secondo fonti israeliane è ferito. Altri attacchi in tutto il Paese, ma Teheran minaccia Trump: «Attento a non essere cancellato tu».
Famiglia nel bosco, Nathan Trevallion: «Voglio che i bimbi tornino a casa»

«Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui». Lo ha detto Nathan Trevallion, il papà dei cosiddetti bimbi del bosco, lasciando la casa famiglia dove i figli sono stati accolti.

«Ringrazio tutti per la solidarietà – ha aggiunto – chiedo però con rispetto di non organizzare presidi o proteste davanti alla casa famiglia o alle abitazioni private».

Trump si gioca il «jolly» Putin per frenare i costi energetici e sgambettare ancora la Cina

Trump si gioca il «jolly» Putin per frenare i costi energetici e sgambettare ancora la Cina
Vladimir Putin (Ansa)
Il tycoon ha offerto di allentare le sanzioni sul greggio, lo zar ha avanzato «proposte» per risolvere la crisi in Medio Oriente. E con Pezeshkian ha invocato la de-escalation.

Dalle acque bollenti del Golfo Persico a quelle ghiacciate che bagnano l’Alaska, il passaggio non è più lungo di una telefonata. Come quella di lunedì sera tra Donald Trump e Vladimir Putin. Ed è significativo che a comporre il numero del Cremlino sia stato l’inquilino della Casa Bianca: in pubblico, il presidente americano elogia la campagna militare in Iran, che sarebbe in anticipo sui tempi, anzi, è «quasi finita»; sottotraccia, nell’amministrazione serpeggia l’angoscia per le conseguenze politiche di un conflitto senza una chiara strategia d’uscita. Mentre Benjamin Netanyahu insiste per combattere a oltranza, l’establishment repubblicano inorridisce di fronte al prezzo della benzina, già passato a quasi 3 dollari e 50 al gallone dai 2,30, o in alcuni casi gli 1 e 99, di cui Trump si era vantato nel suo discorso sullo stato dell’Unione. Ecco perché lo spirito di Anchorage, con la stretta di mano allo zar dell’agosto 2025, più che per risolvere la crisi in Ucraina, può adesso diventare un jolly nella delicata partita che si gioca attorno agli idrocarburi. E anche nella competizione a distanza di Washington con la Cina. Che osserva la potenza militare a stelle e strisce con la mente a Taiwan.

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'11 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa dell'11 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast dell'11 marzo con Carlo Cambi

