Davide Perego
2026-03-11

Tax credit gonfiato, la Finanza a Cinecittà

Antonio Scurati, regista di «M. Il figlio del secolo» (Ansa)
Le Fiamme gialle hanno sequestrato ieri documenti relativi a «M. Il figlio del secolo» e «Queer», due produzioni della società The Apartment. Srl che, negli ultimi anni, ha partecipato a pellicole e serie tv che hanno ottenuto oltre 150 milioni di agevolazioni.

Guardia di finanza a Cinecittà. Ma anche questa volta non è un film. Le Fiamme gialle hanno effettuato ieri perquisizioni e acquisizioni documentali negli studi della società nell’ambito di un fascicolo della Procura di Roma che mira a ricostruire i rapporti commerciali tra la precedente gestione di Cinecittà spa, la casa di produzione The Apartment srl e la controllante Fremantle Italy Group srl.



Milano, vandalizzato il circolo Meazza prima dell’incontro sul referendum giustizia

True
Danni alle strutture del circolo Meazza di Milano

Nella notte vetri rotti, attrezzature distrutte e furti al circolo culturale di Quarto Oggiaro che questa sera ospiterà un evento sulle «ragioni del Sì». Per Fratelli d’Italia è un atto intimidatorio. Danni stimati in circa 5.000 euro.

Il Circolo culturale Meazza di Milano vandalizzato nella notte, a poche ore da un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. Vetri rotti, attrezzature distrutte e furti: è quanto denunciato da esponenti di Fratelli d’Italia che questa sera avrebbero dovuto partecipare all’evento nel quartiere di Quarto Oggiaro.

True

Quando il giudice diceva: «Sicuri che siano i genitori a dover decidere sui figli?»

Il tribunale dei minori de L'Aquila. Nel riquadro, il giudice Cecilia Angrisano (Ansa)
Sotto protezione il magistrato della famiglia nel bosco, Cecilia Angrisano: «Su di me toni aggressivi». Ma diverse sue frasi del passato fanno discutere.

Ci sarebbero gli attacchi e le minacce ricevute sui social nei mesi scorsi dietro la decisione di innalzare la vigilanza nei confronti della presidente (in scadenza di incarico) del tribunale dei minori dell’Aquila, Cecilia Angrisano, che aveva già una protezione per via del ruolo. La notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, è stata confermata da fonti qualificate.

FrontPage | Guerra in Iran, petrolio e potere.

Golfo Persico, crisi petrolifera, scontro nell’AI, elezioni e lavoro: la settimana dei giornali americani tra geopolitica e tensioni interne.

«Il Green deal è stato un fallimento»

True
Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d’Italia Alessandro Ciriani durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

