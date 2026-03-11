{{ subpage.title }}

Sergio Giraldo
2026-03-11

FrontPage | Guerra in Iran, petrolio e potere.

Golfo Persico, crisi petrolifera, scontro nell’AI, elezioni e lavoro: la settimana dei giornali americani tra geopolitica e tensioni interne.

Milano, vandalizzato il circolo Meazza prima dell'incontro sul referendum giustizia

Milano, vandalizzato il circolo Meazza prima dell’incontro sul referendum giustizia
Danni alle strutture del circolo Meazza di Milano

Nella notte vetri rotti, attrezzature distrutte e furti al circolo culturale di Quarto Oggiaro che questa sera ospiterà un evento sulle «ragioni del Sì». Per Fratelli d’Italia è un atto intimidatorio. Danni stimati in circa 5.000 euro.

Il Circolo culturale Meazza di Milano vandalizzato nella notte, a poche ore da un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. Vetri rotti, attrezzature distrutte e furti: è quanto denunciato da esponenti di Fratelli d’Italia che questa sera avrebbero dovuto partecipare all’evento nel quartiere di Quarto Oggiaro.

circolo meazza referendum danni
Quando il giudice diceva: «Sicuri che siano i genitori a dover decidere sui figli?»

Quando il giudice diceva: «Sicuri che siano i genitori a dover decidere sui figli?»
Il tribunale dei minori de L'Aquila. Nel riquadro, il giudice Cecilia Angrisano (Ansa)
Sotto protezione il magistrato della famiglia nel bosco, Cecilia Angrisano: «Su di me toni aggressivi». Ma diverse sue frasi del passato fanno discutere.

Ci sarebbero gli attacchi e le minacce ricevute sui social nei mesi scorsi dietro la decisione di innalzare la vigilanza nei confronti della presidente (in scadenza di incarico) del tribunale dei minori dell’Aquila, Cecilia Angrisano, che aveva già una protezione per via del ruolo. La notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, è stata confermata da fonti qualificate.

famiglia bosco giudice angrisano

«Il Green deal è stato un fallimento»

«Il Green deal è stato un fallimento»play icon

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d’Italia Alessandro Ciriani durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

green deal

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci vogliamo entrare»

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci vogliamo entrare»play icon

«Noi non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra». Lo ha detto il premier in Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente.

Il presidente del Consiglio ha aggiunto: «È in questo contesto di crisi del sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il regime iraniano».

Riguardo al conseguente aumento dei prezzi dei carburanti, Meloni ha poi affermato: «Il messaggio che voglio dare agli italiani, ma anche a chi dovesse pensare di sfruttare questa situazione per arricchirsi sulla pelle dei cittadini e delle imprese, è: consiglio prudenza».

meloni senato guerra
