2026-03-11

Il governo rinvia i tagli alle accise e si mette a caccia delle coperture

Ansa
Nel cdm mancano le misure contro il caro energia. Salvini: «Un intervento ci sarà». Bisogna trovare le risorse. L’Ue invita a tagliare gli oneri su luce e gas ma stoppa la revisione degli Ets. Meloni e Merz: ora sospendeteli.

Niente accise mobili, niente piano casa, niente decreto fiscale. Il Consiglio dei ministri ha disatteso le aspettative. Anche se, non è esclusa una nuova riunione del cdm nel corso della settimana, forse già venerdì, nella quale potrebbe essere esaminato un intervento specifico sui carburanti.

accise carburante
La banda dei pregiudicati liberata dai magistrati

Dall’omicida al pedofilo, dallo stupratore al rapinatore: ecco chi sono i clandestini condannati che il governo aveva deciso di espellere e che invece ha dovuto riportare in Italia. Adesso sono a spasso.

I recidivi passati attraverso le porte girevoli del centro di Gjader nonostante il pesante bagaglio penale avevano un asso nella manica: la richiesta di protezione internazionale. L’hanno giocato al momento giusto: poco prima del rimpatrio. Un grimaldello. Valutato dai giudici della Corte d’appello di Roma che li hanno riportati in Italia, dove ora sono liberi di portare a spasso il loro know how giudiziario messo insieme in anni di passaggi tra commissariati, aule di tribunale e uffici di polizia, come motivo per non convalidare il trattenimento e bloccare il rimpatrio. Il risultato è un viaggio circolare: dall’Italia all’Albania e di nuovo indietro.

cronache dell'invasione
Persino Ursula si ricrede sul nucleare, la Schlein no

Ursula von der Leyen (Ansa)

Adesso che il prezzo del gas oscilla intorno ai 54 dollari a megawattora, cioè oltre il 20 per cento in più di due settimane fa, e il greggio sfiora i 100 dollari al barile, tutti riscoprono l’urgenza dell’autonomia energetica.

«L’Italia dipende troppo, più della media europea e delle principali economie occidentali, dalle fonti fossili importate», spiega il Corriere della Sera. «Consumiamo più energia di quanta ne produciamo e per soddisfare i nostri bisogni ci riforniamo da un parterre diversificato di fornitori. Ma questa dipendenza, unita al carattere manifatturiero ed energivoro dell’economia, può tradursi in un mix pericoloso quando gli equilibri geopolitici traballano», osserva Repubblica. In pratica ora che il Paese rischia il blackout c’è chi scopre l’acqua calda.

energia nucleare
Bartolozzi: altro fuoco sulle toghe. Chigi irritato, Nordio la difende

Bartolozzi: altro fuoco sulle toghe. Chigi irritato, Nordio la difende
Giusi Bartolozzi (Ansa)
Il capo staff del ministro aveva paragonato la magistratura a un «plotone di esecuzione». Si attendevano le scuse, ma la «zarina» prova a giustificarsi: «Effetti drammatici sugli innocenti, che devono prostrarsi».

Come se questo referendum non fosse già abbastanza politicizzato, l’infelice uscita del capo di gabinetto e plenipotenziaria del ministro della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a 12 giorni dal voto, rischia di spostare ancor più l’attenzione dal merito della riforma Nordio.

giusi bartolozzi
