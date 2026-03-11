True Stefano Graziosi Gli Usa: «Guerra fino alla resa del nemico» Donald Trump (Ansa)

La Casa Bianca conferma che l’operazione contro gli ayatollah cesserà quando «saranno raggiunti tutti gli obiettivi militari». Ma Trump ribadisce che un dialogo con Teheran resta possibile. E chiede a Israele lo stop ai raid sulle infrastrutture energetiche.Donald Trump ha confermato la volontà di tentare una soluzione venezuelana a Teheran. Ieri, ha infatti ribadito di «non essere contento» della nomina di Mojtaba Khamenei a Guida suprema dell’Iran. «Non credo che possa vivere in pace», ha detto. Tuttavia, il presidente non ha escluso negoziati con il regime khomeinista. «È possibile, dipende dalle condizioni», ha affermato. Del resto, durante una conferenza stampa lunedì sera, aveva esplicitamente aperto alla possibilità che, in futuro, l’Iran possa essere guidato da qualcuno di «interno». «In Venezuela, abbiamo una donna, Delcy, che è stata presidente del Paese, molto rispettata. Sta facendo un ottimo lavoro. E non c’è stata alcuna interruzione. Abbiamo avuto, come ricorderete, l’Iraq, dove tutti sono stati mandati via. I militari sono stati mandati via, la polizia è stata mandata via, i politici sono stati mandati via. Non c’era nessuno. E sapete in cosa si sono trasformati? Nell’Isis. E non lo vogliamo. Quindi vorrei vedere le persone che sono dentro», aveva dichiarato, tornando a mostrarsi freddo sull’ipotesi di un ruolo politico per Reza Pahlavi.Nell’occasione, il presidente americano aveva parlato anche della telefonata da lui avuta poche ore prima con Vladimir Putin, definendola «molto positiva». Non è improbabile che Trump possa appoggiarsi allo zar, che intrattiene storici legami con il regime khomeinista, per imbastire dei colloqui con la leadership iraniana. D’altronde, i due leader potrebbero avere l’uno bisogno dell’altro. La soluzione venezuelana porterebbe, è vero, Teheran più vicina a Washington. Tuttavia, escludendo un regime change alla Bush jr, permetterebbe anche a Mosca di preservare uno spazio di influenza sull’Iran e, più in generale, sullo scacchiere mediorientale. Putin, che ieri si è sentito con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian invocando una de-escalation, ha infatti bisogno di recuperare terreno, visto che la caduta di Bashar al Assad in Siria ha inferto un duro colpo agli interessi di Mosca nella regione.Il punto è capire se Israele seguirà Trump nella soluzione venezuelana. Fino alla settimana scorsa, lo Stato ebraico era sembrato propendere per il regime change classico. Poi, qualcosa è cambiato. L’altro ieri, un funzionario israeliano ha detto al Washington Post: «Non vediamo nessuno che possa sostituire il regime». Lo stesso Netanyahu, pur ribadendo di auspicare un cambio di regime, ha puntualizzato come questo scenario dipenda dal popolo iraniano. «La nostra aspirazione è quella di indurre il popolo iraniano a liberarsi dal giogo della tirannia», ha detto. «In ultima analisi», ha però aggiunto, «dipende da loro». «Non vogliamo una guerra senza fine», ha inoltre affermato, ieri, il ministro degli Esteri di Gerusalemme, Gideon Sa'ar.Non è escludibile che l’ammorbidimento del governo israeliano nasca dalla necessità di disinnescare le tensioni con Washington, dopo che, la settimana scorsa, lo Stato ebraico aveva attaccato le infrastrutture petrolifere iraniane, irritando l’amministrazione Trump, che infatti, secondo Axios, ha chiesto a Israele di astenersi da simili operazioni. Ieri, il capo del Pentagono, Pete Hagseth, ha inoltre dichiarato che quei raid «non erano necessariamente il nostro obiettivo», per poi annunciare «il giorno più intenso degli attacchi in Iran». D’altronde, Trump punta alla soluzione venezuelana per una serie di ragioni.In primis, vuole evitare di imbarcarsi in costose operazioni di nation building. Ha poi bisogno di ridurre l’instabilità regionale per rilanciare gli Accordi di Abramo. In terzo luogo, vuole un interlocutore stabile a Teheran per prendere il controllo del greggio iraniano, colpendo così la Cina sia sotto il profilo energetico che valutario. Infine, Trump deve scongiurare il pantano anche per ragioni di consenso interno, visto che, secondo i sondaggi, la guerra in corso non è granché popolare tra gli americani. Non a caso, l’altro ieri, ha detto che il conflitto finirà «molto presto», pur escludendo una sua conclusione entro questa settimana. Del resto, mentre sono 140 i soldati americani feriti finora, secondo il Wall Street Journal, vari consiglieri starebbero esortando il presidente a chiudere in fretta la questione, essendo sempre più preoccupati per l’aumento del prezzo del petrolio.E proprio il petrolio rende centrale lo Stretto di Hormuz nel braccio di ferro tra la Casa Bianca e i pasdaran. «Se l’Iran facesse qualcosa per fermare il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz, verrebbe colpito dagli Stati Uniti d’America 20 volte più duramente di quanto non lo sia stato finora», ha tuonato ieri Hegseth, ben sapendo che le Guardie della rivoluzione puntano a mettere in difficoltà Trump in vista delle Midterm con l’aumento del prezzo della benzina. E infatti, secondo l’intelligence di Washington, gli iraniani sarebbero pronti a installare mine nello Stretto. Ieri, il segretario americano all’Energia, Chris Wright, aveva scritto su X che la Marina degli Usa aveva scortato una petroliera attraverso Hormuz. Il tweet è stato tuttavia cancellato, mentre la Casa Bianca smentiva la notizia, sottolineando che 50 navi iraniane sarebbero state distrutte e che l’aumento dei prezzi del greggio sarà «temporaneo».