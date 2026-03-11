{{ subpage.title }}

Francesco Borgonovo
2026-03-11

I funghi, il sondino, la madre ribelle. Le bufale per denigrare i Trevallion

I funghi, il sondino, la madre ribelle. Le bufale per denigrare i Trevallion
Catherine Birmingham sola nella casa nel bosco fotografata il 10 marzo 2026 (Ansa)
Attraverso il racconto dei legali della famiglia nel bosco, emerge il fango gettato addosso a papà Nathan e mamma Catherine. Arrivando addirittura a insinuare litigi e una richiesta di affidamento esclusivo dei figli.

Non appena Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno preso parola sulle ultime vicende riguardanti la famiglia nel bosco, si sono immediatamente ringalluzziti tutti coloro a cui i Trevallion non sono mai andati giù. E così, pur di smontare le uscite dei politici di destra, si fanno circolare mezze verità e ricostruzioni deficitarie dell’intera vicenda, al fine di dimostrare che il tribunale dell’Aquila ha avuto molte ragioni per separare i tre bambini dai genitori. Le mistificazioni corrono veloci, soprattutto online e nei talk televisivi, dunque vale la pena di sciogliere alcuni nodi.

famiglia bosco

Milano, vandalizzato il circolo Meazza prima dell’incontro sul referendum giustizia

Milano, vandalizzato il circolo Meazza prima dell'incontro sul referendum giustizia
Danni alle strutture del circolo Meazza di Milano

Nella notte vetri rotti, attrezzature distrutte e furti al circolo culturale di Quarto Oggiaro che questa sera ospiterà un evento sulle «ragioni del Sì». Per Fratelli d’Italia è un atto intimidatorio. Danni stimati in circa 5.000 euro.

Il Circolo culturale Meazza di Milano vandalizzato nella notte, a poche ore da un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. Vetri rotti, attrezzature distrutte e furti: è quanto denunciato da esponenti di Fratelli d’Italia che questa sera avrebbero dovuto partecipare all’evento nel quartiere di Quarto Oggiaro.

circolo meazza referendum danni
Quando il giudice diceva: «Sicuri che siano i genitori a dover decidere sui figli?»

Quando il giudice diceva: «Sicuri che siano i genitori a dover decidere sui figli?»
Il tribunale dei minori de L'Aquila. Nel riquadro, il giudice Cecilia Angrisano (Ansa)
Sotto protezione il magistrato della famiglia nel bosco, Cecilia Angrisano: «Su di me toni aggressivi». Ma diverse sue frasi del passato fanno discutere.

Ci sarebbero gli attacchi e le minacce ricevute sui social nei mesi scorsi dietro la decisione di innalzare la vigilanza nei confronti della presidente (in scadenza di incarico) del tribunale dei minori dell’Aquila, Cecilia Angrisano, che aveva già una protezione per via del ruolo. La notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, è stata confermata da fonti qualificate.

famiglia bosco giudice angrisano

FrontPage | Guerra in Iran, petrolio e potere.

FrontPage | Guerra in Iran, petrolio e potere.

Golfo Persico, crisi petrolifera, scontro nell’AI, elezioni e lavoro: la settimana dei giornali americani tra geopolitica e tensioni interne.

«Il Green deal è stato un fallimento»

«Il Green deal è stato un fallimento»

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d’Italia Alessandro Ciriani durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

green deal
