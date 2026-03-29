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Gianluigi Paragone
2026-03-29

L’Europa sta perdendo il conflitto senza neanche combatterlo

L’Europa sta perdendo il conflitto senza neanche combatterlo
Kaja Kallas (Ansa)
Ci avevano spiegato che dovevamo tagliare il gas russo per non sottostare ai ricatti di Putin. Ma non ci avevano mai spiegato come fronteggiare una crisi energetica grave.
Come se non bastasse l’alta rappresentante per la politica estera della Ue, Kaja Kallas, ha appena ingaggiato un duello verbale con il segretario di Stato americano Marco Rubio sullo scarso impegno Usa nei confronti della Russia, ricordando che un anno fa era stato proprio lui ad assicurare provvedimenti pesanti della Casa Bianca nel caso in cui Mosca avesse ostacolato gli sforzi per terminare la guerra in Ucraina.
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guerra ucraina
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Roma viene invasa da chi dice sempre no (e dà il benservito a Schlein e Giuseppi)

Roma viene invasa da chi dice sempre no (e dà il benservito a Schlein e Giuseppi)
Ansa
Decine di migliaia di manifestanti hanno sfilato contro Donald Trump, Israele e il governo. Un dissenso senza bandiere di Pd e M5s.

Una manifestazione di popolo, riuscitissima e pacifica anche nei contenuti e nei messaggi lanciati (salvo i soliti quattro idioti in cerca di visibilità con le foto di Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Ignazio La Russa a testa in giù accanto a una ghigliottina di cartone, tra l’altro fuori dal corteo), ma con un significato politico che smonta completamente la teoria che i voti andati al No sulla riforma della giustizia possano essere ricondotti al cosiddetto campo largo.

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manifestazione roma
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L’Iran attacca una base Usa in Arabia. Trump prepara l’offensiva via terra

L’Iran attacca una base Usa in Arabia. Trump prepara l’offensiva via terra
Donald Trump (Ansa)
  • Colpita con missili e droni l’infrastruttura americana «Prince Sultan», nel Golfo: «Due militari sono gravi». Foto di mine anti carro made in Washington nel Sud della Repubblica islamica. Danni all’industria marittima.
  • JD Vance: «Terminiamo il compito e ce ne andiamo» .Domani a Islamabad l’atteso vertice con i Paesi mediatori.
  • Al G7 Kaja Kallas striglia il repubblicano per la linea morbida con Vladimir Putin. La replica: «Sapete fare meglio?».

Lo speciale contiene tre erticoli

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guerra iran

Mai dire Blackout | Crisi energetica alle porte

Mai dire Blackout | Crisi energetica alle porte

Hormuz ancora chiuso, è crisi in Asia. Il Giappone cambia benchmark. Il mercato vede i 150 dollari al barile. Blackout spagnolo, il rapporto svela il colpevole.

sergio giraldo mai dire blackout
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Il voto anticipato è un suicidio

Il voto anticipato è un suicidio
Imagoeconomica
Se il premier si dimette, la palla passa al Colle che può affidare l’incarico a un altro. I numeri in Parlamento si trovano, tra chi attende di maturare il diritto alla pensione o sa di non essere rieletto. Nel centrodestra ci sono già quelli che vorrebbero tenersi le mani libere...

Alle urne, alle urne! A una settimana dalla sconfitta del referendum si moltiplicano gli appelli per tornare al voto. Lo suggerisce Francesco Giavazzi, professore della Bocconi ed ex consigliere di Mario Draghi ai tempi in cui il banchiere della Bce fu prestato alla politica e a Palazzo Chigi.

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governo
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