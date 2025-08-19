Simonetta Pulciani
2025-08-19

La casta degli esperti ha umiliato il sapere scientifico

L'ex ministro della Salute Roberto Speranza (Ansa)
L’emergere, durante il Covid, di una classe di unici depositari della verità ha contraddetto le regole base del dibattito.
Dogane denunciate per le maschere: «Epidemia dolosa e depistaggio»

Ansa
Nell’esposto depositato da un ex funzionario di Adm emergono pressioni dei dirigenti per fermare i controlli sui dispositivi di protezione: «È affare di Stato, ci stritolano. Stattene in smart working fino alla fine».
Il gip conferma: Camilla uccisa dal vaccino

Nel riquadro Camilla Canepa (Ansa)
Non luogo a procedere nei confronti dei medici genovesi, indagati per la morte della diciottenne: secondo la sentenza, a stroncare la Canepa non fu l’errore nel tipo di Tac da effettuare su di lei dopo il trasporto in ospedale, bensì l’iniezione col farmaco Astrazeneca.
Claudio Borghi: «Ora potremmo nominare pure esperti Usa»

Claudio Borghi (Imagoeconomica)
Il senatore: «Assurdo che il confronto di idee sia un tabù. Vigileremo perché il pluralismo sia rispettato».
I lettori in coro: «Via Schillaci»

Orazio Schillaci (Imagoeconomica)

In redazione pioggia di mail indignate contro il ministro per il caso Nitag. «Su Bellavite e Serravalle decisione indecente». «Meloni lo sostituisca se vuole mantenere il nostro voto». «Nessuna differenza con il Pd». «Ha ceduto vergognosamente». «Vulnus insanabile». «Ci si aspettava un altro passo, invece non è cambiato nulla». Su di lui il gelo di Palazzo Chigi e del partito: come può andare avanti in queste condizioni?

