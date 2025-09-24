Flaminia Camilletti
2025-09-24

Gli alleati Ue di Forza Italia danno l’immunità alla Salis. Salvini: chi sbaglia non paga

Ilaria Salis (Laurie Dieffenbacq/EP)
Bocciata la revoca con un voto di scarto: finisce 13 a 12. Sospetti su due popolari e su un possibile scambio per il caso Huawei. La Lega: «Traditori, vergogna».
ilaria salis

L’opposizione in Aula infanga il ricordo di Charlie: «Era omofobo e razzista»

Angelo Bonelli (Ansa)
Per la Boldrini la destra «strumentalizza» l’omicidio. Proprio lei, che in Parlamento si inginocchiò per Floyd. Bonelli: «Perché non commemoriamo i bambini di Gaza?».
ricordo charlie kirk

«Ok a Palestina con ostaggi liberi e Hamas via»

Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier Meloni annuncia una mozione per il riconoscimento dello Stato subordinando, però, il disco verde a due condizioni e auspica: «Spero nel consenso dell’opposizione». Ma Conte sbraita: «È solo una trovata». Salvini duro: «Nazione inesistente».
meloni onu

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 24 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Trump all’Onu abbatte Green deal e Ue: «L’Europa paga le guerre contro di sé»

Donald Trump (Ansa)
Al Palazzo di vetro, il tycoon spara a zero verso tutti: «Se Putin non farà un accordo, imporremo dazi. Le Nazioni Unite sostengono l’immigrazione illegale. Rinnovabili inutili, il climate change è una truffa».
trump onu
