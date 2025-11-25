{{ subpage.title }}

Maddalena Loy
2025-11-25

Psico-test ai genitori, migliaia di figli a rischio

(IStock)
La valutazione attitudinale (domande di cultura generale) usata per decidere «l’idoneità» di mamma e papà viene contestata per discriminazioni e abusi, ma è stata sospesa solo per la Groenlandia. Rimane in vigore per il resto della popolazione danese.
Avs butta a mare la dottrina green quando si tratta di stare con i giudici

Elisabetta Piccolotti (Ansa)
E Giandomenico Caiazza, ostile alla separazione delle carriere: «Insopportabile l’attacco alla toga».

Sulla «famiglia nel bosco» non ci risparmiano neppure la sagra dell’ipocrisia. La deputata di Avs Elisabetta Piccolotti, coniugata Fratoianni, e l’ex presidente delle Camere penali e oggi a capo del comitato per il Sì al referendum sulla giustizia, avvocato Giandomenico Caiazza, aprendo bocca, non richiesti, sulla dolorosissima vicenda di Nathan Trevallion, di sua moglie Catherine Birmingahn e dei loro tre figli che il Tribunale dei minori dell’Aquila ha loro tolto dicono: «Non mi piace la superficialità con cui si parla dei bambini del bosco», lei; e: «In un caso come questo dovremmo metterci al riparo da speculazioni politiche e guerre ideologiche preventive», lui. Ma poi si lanciano in un comizietto, quasi un’opera da tre soldi per dirla con Bertold Brecht che usò questa pièce per una feroce critica anticapitalistica.

La libertà educativa a corrente alternata di certa sinistra: vale se sei come loro

Concita De Gregorio (Ansa)
Su «Repubblica» la De Gregorio difende la famiglia di Nathan. Ma per chi la pensa diversamente la coercizione è impietosa.
Edicola Verità | la rassegna stampa del 25 novembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 25 novembre con Carlo Cambi

Le toghe sbroccano sulla riforma: «Peccato voti chi ha studiato poco»

Ernesto Lupo, presidente emerito della Cassazione (Ansa)
Ernesto Lupo, presidente emerito della Cassazione, disprezza i futuri elettori del referendum.
