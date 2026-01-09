Redazione digitale Genova, la Gdf sequestra cocaina per 1,5 miliardi di euro True play icon (Guardia di Finanza)

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato nel bacino portuale di Sampierdarena 2.109 panetti contenenti oltre 2 tonnellate di cocaina purissima.L’ingente quantitativo era nascosto all’interno di 87 sacchi di juta variopinti, avvolti in reti di nylon ed è stato trovato dai funzionari doganali e dai finanzieri dentro un container proveniente dal Sud America, partito da uno dei principali porti colombiani.L’attività è il risultato di un’intensa attività di controllo effettuata sulle rotte commerciali che collegano il Sud America con il porto di Genova, che storicamente rappresenta un crocevia dei flussi commerciali per l’Europa.I 2.380 kg di droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore stimato intorno a 1,5 miliardi di euro.Il sequestro si inserisce nel quadro di una costante e mirata azione di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti finalizzata a proteggere le fasce più deboli della popolazione, spesso esposte agli effetti nocivi del traffico criminale di droga.Ancora una volta, la collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituisce un prezioso baluardo per la sicurezza dei cittadini e per il mantenimento dell’ordine pubblico.