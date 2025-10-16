Carlo Tarallo
2025-10-16

Zaia insiste: corsa in Veneto pronta. Il vicepremier: la Lega sia 1° partito

Luca Zaia (Imagoeconomica)
Il governatore uscente probabile capolista in tutte le Province. Malumori per Roberto Vannacci.
luca zaia

Dimmi La Verità - Davide Bergamini: «L'ennesima follia della Commissione europea in ambito agricolo»

Ecco #DimmiLaVerità del 16 ottobre 2025. Ospite il deputato della Lega Davide Bergamini. L'argomento del giorno è: "La follia europea dei tagli all'agricoltura e le azioni messe in campo per scongiurarli".

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Consulta, salti mortali per salvar la Todde

Imagoeconomica
Per la Corte costituzionale, il Collegio regionale di garanzia non poteva dichiarare la fine della presidenza del M5s in Sardegna, oggetto di ricorsi per l’opacità finanziaria della sua campagna elettorale. Sull’autonomia invece i giudici hanno riscritto una legge.
todde sardegna

Asse Salvini-De Pascale sui balneari. Il Pd impazzisce e grida allo scandalo

Michele De Pascale (Ansa)
Il governatore dell’Emilia-Romagna sostiene il vicepremier che vuole indennizzare i titolari degli stabilimenti quando scatterà la Bolkestein. Apriti cielo, maggiorenti dem e sindaci protestano: «Niente aiuti, sono lobby».
michele de pascale balneari

Francia e Germania prendono a picconate il «muro di droni» guidato da Bruxelles

Ansa
Capitali contrarie ad avere la Commissione al comando Berlino pronta a investire 10 miliardi per i velivoli senza pilota.
droni francia e germania
Nuove storie
