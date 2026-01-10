True Stefano Piazza Usa sequestrano un’altra petroliera «russa» Donald Trump (Ansa)

Caracas scarcera due italiani. Giorgia Meloni: «Buon segnale, speriamo si estenda ad Alberto Trentini». Gli Stati Uniti inviano una delegazione diplomatica in Venezuela e intanto la Guardia costiera blocca una quinta nave, la Olina, battente bandiera del Timor Est.La pressione statunitense sul Venezuela e sui suoi partner entra in una fase sempre più esplicita e muscolare. Nelle prime ore di venerdì la Guardia costiera degli Stati Uniti è salita a bordo di una quinta petroliera sospettata di violare il blocco imposto sulle navi coinvolte nel trasporto di greggio sanzionato da e verso Caracas. In tal senso, le autorità americane continuano a monitorare altre imbarcazioni ritenute impegnate in manovre elusive per aggirare le restrizioni. L’ultima nave fermata è la Olina, precedentemente nota come Minerva M, questa volta battente bandiera del Timor Est. I sequestri navali rappresentano uno degli strumenti centrali della strategia dell’amministrazione Trump per comprimere le entrate di Caracas. La cosiddetta flotta oscura - oltre 1.000 navi secondo stime occidentali - è composta in larga parte da vecchie petroliere che ricorrono a pratiche ingannevoli: cambio di nome, spegnimento dei transponder, trasferimenti nave-a-nave e bandiere di comodo. «Il blocco navale è la leva che ci garantisce la massima influenza possibile», ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio, sottolineando che il messaggio non è rivolto solo a Caracas, ma anche a Mosca, Pechino e Teheran. Sul piano militare, gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza navale nel quadrante sudamericano. Diverse unità da guerra, inclusa la portaerei Uss Gerald R. Ford, restano in posizione a supporto delle operazioni di interdizione marittima. Anche il Dipartimento di Giustizia ha intensificato il ritmo delle operazioni, lasciando intendere che nuovi sequestri potrebbero essere imminenti. Sul piano politico-diplomatico, il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha coordinato contatti con Colombia, Messico e Canada per esprimere una posizione critica sull’uso della forza da parte degli Stati Uniti in Venezuela. Brasilia ha parlato di un precedente «pericoloso» in violazione del diritto internazionale e ha annunciato l’invio a Caracas di 40 tonnellate di farmaci e materiali sanitari. Il presidente colombiano Petro ha però ha esortato il Venezuela a combattere insieme i trafficanti di droga che operano lungo il confine tra i due Paesi, a seguito delle minacce Usa riguardo a ulteriori azioni armate nella regione. Ieri è emerso che il cardinale Pietro Parolin, incontrando alla vigilia di Natale l’ambasciatore Usa presso la Santa Sede, Brian Burch, avrebbe sollecitato una via d’uscita per Nicolás Maduro, ricordando la disponibilità della Russia a offrirgli asilo e invitando alla prudenza. Secondo il Washington Post, Parolin avrebbe anche tentato senza successo di contattare il segretario di Stato Marco Rubio. Il Vaticano ha però contestato la diffusione di resoconti parziali di una conversazione definita «riservata».Sempre sul versante diplomatico, emergono segnali di un possibile riassetto dei rapporti diretti tra Washington e Caracas. Secondo quanto riportato dalla Cnn, alcuni funzionari del Dipartimento di Stato statunitense si trovano a Caracas nella prima visita ufficiale in Venezuela da quando Nicolás Maduro è stato catturato. A guidare la delegazione sono funzionari della divisione per il Venezuela del Dipartimento di Stato, insieme all’ambasciatore americano ad interim in Colombia, John McNamara. Il Venezuela, pur ribadendo di essere stata vittima di un’aggressione, ha confermato in un comunicato ufficiale di essere impegnato in colloqui «esplorativi» con gli Stati Uniti per ristabilire le relazioni diplomatiche, interrotte nel 2019. Le autorità venezuelane hanno inoltre annunciato che, in risposta, una delegazione sarà inviata a Washington. Ieri il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato dei detenuti italiani che il regime chavista intende scarcerare e tra questi figurano l’imprenditore Luigi Gasperin (non ancora liberato), e il giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri, liberato ieri. Meloni ha accolto positivamente le notizie , definendole un segnale concreto e auspicando «l’apertura di una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas». In conferenza stampa ha ribadito che l’Italia intende incoraggiare ogni passo «nel segno della pacificazione» e della tutela dei diritti fondamentali. Meloni ha inoltre rimarcato l’impegno costante del governo sul caso di Alberto Trentini, cooperante arrestato nel novembre 2024 e detenuto da oltre 420 giorni senza accuse. «Il governo italiano se ne occupa quotidianamente da oltre 400 giorni, mobilitando tutti i canali politici, diplomatici e di intelligence», ha spiegato, assicurando che Roma non arretrerà fino alla liberazione di tutti i connazionali ancora detenuti. Un messaggio che rafforza il peso politico dell’Italia nel dialogo con Caracas, anche in una fase di forte pressione internazionale. A confermare l’impegno italiano è stato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ribadito come Roma stia lavorando «perché possano essere liberati tutti i prigionieri italiani in Venezuela». La giornata si è chiusa a Washington, dove Trump ha ricevuto alla Casa Bianca i rappresentanti di oltre una dozzina di compagnie petrolifere internazionali per discutere del futuro del petrolio venezuelano e al tavolo c’era anche l’Eni.