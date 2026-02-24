Redazione digitale Scampia, operazione dei Carabinieri contro cosche locali e calabresi True play icon (Arma dei Carabinieri)

Dalla mattina di oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella-Grassi, gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati da metodo e finalità mafiose. Tra i destinatari della misura anche alcuni appartenenti alla ‘ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria.A partire dalle prime ore della mattinata del 24 febbraio 2026, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 soggetti gravemente indiziati di associazione per delinquere di stampo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. Le complesse ed articolate indagini sviluppate tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, hanno consentito di accertare e ricostruire le fasi organizzative ed esecutive di una rapina a mano armata nel Comune di Casavatore (Na), nell’aprile 2023, da soggetti interni al sodalizio camorristico chiamato «Vanella Grassi», ai danni di due corrieri calabresi incaricati del trasporto di 20 kg di cocaina, destinata ad un terzo sodalizio camorristico, noto come «Amato-Pagano».Durante le investigazioni venivano inoltre sentiti alcuni collaboratori di giustizia che consentivano di individuare l’esatta collocazione dell’evento e di accertarne le motivazioni nonché gli effettivi organizzatori e i materiali esecutori dell'atto criminale.Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari dello stesso sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.