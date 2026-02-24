{{ subpage.title }}

Francesco Bonazzi
and
Sergio Giraldo
2026-02-24

Altro scandalo Lagarde, persa ogni credibilità

Christine Lagarde (Ansa)
  • Per tutto lo staff dell’istituto centrale vale il divieto di remunerazioni extra. Ma il presidente ha ammesso di aver incassato 140.000 euro dalla Banca dei Regolamenti internazionali per l’incarico nel cda. La retribuzione totale arriva a 740.000 euro.
  • L’ultimo bollettino: difficile raggiungere gli obiettivi, prezzo maggiorato per gli Ets.

Lo speciale contiene due articoli.

Scampia, operazione dei Carabinieri contro cosche locali e calabresi

Scampia, operazione dei Carabinieri contro cosche locali e calabresiplay icon
(Arma dei Carabinieri)

Dalla mattina di oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella-Grassi, gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati da metodo e finalità mafiose. Tra i destinatari della misura anche alcuni appartenenti alla ‘ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria.

Bilancio dell’«Olimpiade diffusa»: impatto economico da 5,3 miliardi

Bilancio dell’«Olimpiade diffusa»: impatto economico da 5,3 miliardi
(Getty)
Tre Regioni coinvolte, 55 sponsor, 2,5 milioni di visitatori e 3 miliardi in infrastrutture.

Milano-Cortina 2026 si è presentata come un’operazione industriale e territoriale «diffusa» più che come un evento concentrato: tre Regioni coinvolte (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto) su 22.000 chilometri quadrati, con 3.565 atleti, 92 Paesi e 16 discipline olimpiche. Il perimetro dei cantieri è stato altrettanto indicativo: 98 opere complessive, di cui 51 infrastrutture e 47 impianti sportivi.

Il vescovo vuole salpare con le Ong

Il vescovo vuole salpare con le Ong
Monsignor Corrado Lorefice (Imagoeconomica)
Monsignor Corrado Lorefice scrive a Meditteranea e attacca le politiche del governo. Intanto il suo collega di Trapani rincara la dose e invia un messaggio a Luca Casarini.
Fidanza: «Serve rafforzare normative e controlli per difendere la nostra agricoltura»

Fidanza: «Serve rafforzare normative e controlli per difendere la nostra agricoltura»play icon
(Totaleu)

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia a margine dell'evento «Protecting european agri-food standard» a Bruxelles.

