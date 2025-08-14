Mosca smorza i toni anti Usa e prepara al possibile accordo l’opinione pubblica

Carri armati israeliani al confine con Gaza (Ansa)
Negoziati al Cairo: l’organizzazione islamista sarebbe pronta a un parziale disarmo in cambio della propria sopravvivenza politica. Il Sud Sudan puntualizza: «Nessuna intesa per far venire qui gli abitanti della Striscia».
Al via la quattordicesima operazione di evacuazione sanitaria, ieri portati qui 31 bambini e 86 accompagnatori. In totale già soccorse da Roma 580 persone.
Il tycoon vuole a breve un trilaterale anche con Zelensky. In vista del summit minaccia Putin di sanzioni, ma avvisa gli europei: per arrivare a un’intesa servono concessioni. Merz & C.: «Ma nessun riconoscimento ufficiale». Si valuta il modello Cisgiordania.
L’ex magistrato oggi deputato della Lega: «Serviva un segnale forte, andavano allontanati. Sul banco degli imputati ci sono i genitori che hanno insegnato a rubare una macchina e guidarla. E chi li giustifica pure all’interno dei tribunali accetta la legge della giungla».