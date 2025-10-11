Sergio Giraldo
and
Patrizia Floder Reitter
2025-10-11

La Ue ha ostacolato la pace a Gaza
Ursula von der Leyen (Getty Images)
  • Il capo dello Stato ripropone il solito elogio dell’Unione come garante di diritti e libertà. Ma su Gaza l’Europa è stata deleteria. E i negoziati stavano per fallire proprio quando Macron ha preso l’iniziativa per i due Stati.
  • Pd e Lgbt non hanno capito: ancora in piazza. Cortei e occupazioni annunciati in tutta Italia con toni bellicosi, benché le armi finalmente tacciano. Democratici e Cgil si accodano dove possono, mentre l’Arcigay benedice le manifestazioni, nonostante la violenta omofobia di Hamas e sodali.

Lo speciale contiene due articoli.

tregua gaza

La ricostruzione della Striscia porta già soldi al made in Italy
Ansa
Vola Cementir (+13% in 2 giorni) e fanno meglio del mercato i titoli dell’edilizia. In ballo affari per 53 miliardi Gaza, Cina e dazi, saranno tra i temi degli incontri negli Usa per i 50 anni della fondazione degli italo-americani.
ricostruzione striscia

Il Nobel a Machado, pasionaria anti Maduro
Maria Corina Machado Parisca (Ansa)
Decisione che mette in crisi il governo venezuelano, collegato a Iran e Hezbollah. Premio dedicato a Donald Trump.
maria corina machado parisca

Meloni pronta a volare in Egitto. Carabinieri a Gaza per peacekeeping
Giorgia Meloni (Imagoeconomica)
Il premier sarà fra i leader al Cairo il giorno della firma e i nostri militari andranno sul campo. La sinistra minimizza: «Si intesta successi altrui». Giorgia li gela: «Il campo largo? È un Leoncavallo largo».
meloni gaza

Chiusa la pratica Israele Trump apre il vero fronte: «Cinesi ostili, altri dazi»
Donald Trump (Ansa)
La Casa Bianca vuole limitare l’influenza del Dragone sul teatro mediorientale. Lunedì «The Donald» sarà a Tel Aviv, intanto tende una mano anche a Teheran.
trump israele
