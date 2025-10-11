Stefano Graziosi
2025-10-11

Chiusa la pratica Israele Trump apre il vero fronte: «Cinesi ostili, altri dazi»

Donald Trump (Ansa)
La Casa Bianca vuole limitare l’influenza del Dragone sul teatro mediorientale. Lunedì «The Donald» sarà a Tel Aviv, intanto tende una mano anche a Teheran.
La ricostruzione della Striscia porta già soldi al made in Italy

Ansa
Vola Cementir (+13% in 2 giorni) e fanno meglio del mercato i titoli dell’edilizia. In ballo affari per 53 miliardi Gaza, Cina e dazi, saranno tra i temi degli incontri negli Usa per i 50 anni della fondazione degli italo-americani.
Il Nobel a Machado, pasionaria anti Maduro

Maria Corina Machado Parisca (Ansa)
Decisione che mette in crisi il governo venezuelano, collegato a Iran e Hezbollah. Premio dedicato a Donald Trump.
Meloni pronta a volare in Egitto. Carabinieri a Gaza per peacekeeping

Giorgia Meloni (Imagoeconomica)
Il premier sarà fra i leader al Cairo il giorno della firma e i nostri militari andranno sul campo. La sinistra minimizza: «Si intesta successi altrui». Giorgia li gela: «Il campo largo? È un Leoncavallo largo».
L’esercito di Netanyahu arretra, esuli verso casa

Getty Images
Prima fase della tregua: completato il ritiro parziale delle truppe da Gaza, entro martedì Hamas rilascerà gli ostaggi israeliani. Gli Usa inviano 200 soldati per monitorare. A Khan Younis rientrano gli sfollati. Riprende il flusso di aiuti umanitari nella Striscia.
