Matteo Ghisalberti
2025-10-11

Macron vuol fare danni fino alla fine. Si gioca l’ultimo premier-figurina

Emmanuel Macron (Ansa)
Una valanga di compromessi per evitare lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e, quindi, le elezioni. L’Eliseo fugge dalle urne, ignora Rn e La France Insoumise e manda alla sbaraglio un nuovo primo ministro.
macron

I pm ignorano la soluzione del caso Ramy

Ramy Elgaml (Ansa)
La Cassazione è chiara: nel caso ci sia una fuga dalle forze dell’ordine, chi deve pagare per i danni arrecati a cose o persone è chi si trova alla guida del mezzo che non ha rispettato l’alt. Eppure si continuano a fare perizie per «incastrare» i carabinieri.
ramy carabinieri pm

La Bei taglia le scuole per finanziare la Difesa

Un Leopard «Frankenstein» con il sistema d'arma Oerlikon Skyranger come quelli che saranno prodotti a Roma da Rheinmetall
La Banca europea degli investimenti annuncia di voler aumentare la quota di prestiti nel settore bellico: un aiuto alla Von der Leyen che sogna il «muro anti Putin». Intanto Rheinmetall produrrà droni militari in Sardegna e i carri armati «Frankenstein» a Roma.
riarmo bei

Il Papa va contro il pensiero unico

Ansa
Nell’udienza di ieri, Leone XIV ha stigmatizzato «la crescita delle violenze verso chi ha convinzioni diverse». Poi difende i cattolici: «Libertà religiosa non è un optional».
papa vaticano

La ricostruzione della Striscia porta già soldi al made in Italy

Ansa
Vola Cementir (+13% in 2 giorni) e fanno meglio del mercato i titoli dell’edilizia. In ballo affari per 53 miliardi Gaza, Cina e dazi, saranno tra i temi degli incontri negli Usa per i 50 anni della fondazione degli italo-americani.
ricostruzione striscia
