Paolo Del Debbio
2025-10-11

Landini va a chiedere la patrimoniale a chi accusa di «complicità in genocidio»

Maurizio Landini (Imagoeconomica)
L’ex Fiom deve avere lo stomaco forte: attacca l’esecutivo per Gaza, poi ci parla di tasse.
maurizio landini

La ricostruzione della Striscia porta già soldi al made in Italy

Ansa
Vola Cementir (+13% in 2 giorni) e fanno meglio del mercato i titoli dell’edilizia. In ballo affari per 53 miliardi Gaza, Cina e dazi, saranno tra i temi degli incontri negli Usa per i 50 anni della fondazione degli italo-americani.
ricostruzione striscia

Il Nobel a Machado, pasionaria anti Maduro

Maria Corina Machado Parisca (Ansa)
Decisione che mette in crisi il governo venezuelano, collegato a Iran e Hezbollah. Premio dedicato a Donald Trump.
maria corina machado parisca

Meloni pronta a volare in Egitto. Carabinieri a Gaza per peacekeeping

Giorgia Meloni (Imagoeconomica)
Il premier sarà fra i leader al Cairo il giorno della firma e i nostri militari andranno sul campo. La sinistra minimizza: «Si intesta successi altrui». Giorgia li gela: «Il campo largo? È un Leoncavallo largo».
meloni gaza

Chiusa la pratica Israele Trump apre il vero fronte: «Cinesi ostili, altri dazi»

Donald Trump (Ansa)
La Casa Bianca vuole limitare l’influenza del Dragone sul teatro mediorientale. Lunedì «The Donald» sarà a Tel Aviv, intanto tende una mano anche a Teheran.
trump israele
