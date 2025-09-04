Maurizio Belpietro
2025-09-04

Neanche San Siro scolla Sala dalla poltrona

Beppe Sala (Imagoeconomica)
Il sindaco fa sapere di non avere intenzione di dare le dimissioni, neanche se il progetto di vendere l’impianto sportivo, a cui lavora da inizio mandato, fosse respinto dai suoi. In realtà sa bene che oltre Palazzo Marino per lui non c’è futuro politico.
stadio san siro

Appuntamento in Piazza con il gen. Giorgio Battisti

Appuntamento in Piazza con il gen. Giorgio Battistiplay icon
L’operazione «Carri di Gedeone 2» segna l’ingresso di Israele nella fase più delicata della guerra: la battaglia per Gaza City. L’esercito prevede un impiego massiccio di forze corazzate, fanteria e unità speciali, coordinate dall’intelligence sul terreno e da una potenza di fuoco senza precedenti. Ma la guerra urbana porta con sé rischi enormi. Gaza City è un dedalo di tunnel, edifici civili e postazioni mimetizzate che permettono a Hamas di colpire da vicino e confondersi tra la popolazione. Ne parliamo con il generale di Corpo d'Armata, Giorgio Battisti.

appuntamento in piazza

Pure i suoi alleati vogliono sfrattare Ursula

Ursula von der Leyen (Ansa)
Dopo le critiche del cancelliere tedesco, il capo della Commissione «incassa» due mozioni di sfiducia: una dai lepenisti e l’altra da Left, il gruppo del M5s. Nella maggioranza, il Pse non esclude di firmarla. Il dem Nicola Zingaretti: «Valuteremo, la linea va cambiata».
ursula von der leyen

Edicola Verità | La rassegna stampa del 4 settembre

Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa del 4 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
