Giacomo Amadori
and
Fabio Amendolara
2025-10-19

Metodo «Squadretta» contro i nemici. Esposti anonimi per farli fuori

Mario Venditti. Nel riquadro, da sinistra, Francesco Melosu e Antonio Scoppetta (Ansa)
Il colonnello Melosu ha raccontato di non aver soddisfatto i desiderata dei carabinieri infedeli e della Procura di Pavia. Per questo sarebbe stato accusato di falso ideologico, subendo una perquisizione in tempi record.
garlasco venditti

Stretta Ue anti fumo: via i filtri ed «esproprio» delle imprese

(IStock)
A rischio un comparto che da noi dà lavoro a 100.000 persone. L’Italia si oppone.
sigarette filtri ue

«Avvenire» sceglie i trans, non la vita

Il giubileo Lgbt a Roma del settembre 2025 (Ansa)
Il quotidiano dei vescovi celebra il Giubileo di «omoaffettivi e Lgbt». Neanche una riga per le ostetriche che si ribellano alla proposta di Crisanti di far praticare loro gli aborti.
avvenire trans

«Il Bitcoin è il bene rifugio digitale»

Nel riquadro: Ferdinando Ametrano, ad di CheckSig (IStock)
L’ad di CheckSig Ferdinando Ametrano: «Questa cripto è trasferibile ma non duplicabile, quindi è “scarsa”, e non dipende dalla solvibilità altrui. Svolge la stessa funzione di una risorsa sicura».
bitcoin

Il metallo giallo vola per la domanda super. Grazie al cielo l’Italia non l’ha mai svenduto

(IStock)
Bankitalia detiene il terzo patrimonio di riserve auree globali: oggi valgono il 13% del Pil. La scelta di non cederle fu avveduta.
oro
