{{ subpage.title }}

Alessandro Da Rold
2025-12-09

Milano, i pm contro i giudici: «Nessun alibi, la Scia era illegittima e lo sapevano»

True
Milano, i pm contro i giudici: «Nessun alibi, la Scia era illegittima e lo sapevano»

Nel ricorso al riesame la procura contesta la buona fede riconosciuta dal gip: norme e giurisprudenza erano già univoche e il Comune aveva segnalato la “totale inidoneità” dell'intervento. Citato anche il precedente di via Fauchè e le altre operazioni finite sotto inchiesta.

La vicenda del cantiere di viale Papiniano 48 diventa uno dei casi più delicati dell’urbanistica milanese. La Procura ha impugnato la decisione con cui la gip Sonia Mancini aveva disposto il dissequestro dell’area. Secondo il giudice, gli indagati sarebbero stati in buona fede, anche a causa dei comportamenti del Comune. Per i pm, invece, quella buona fede non può essere riconosciuta.

Al centro dell’inchiesta c’è la demolizione di un edificio commerciale e la costruzione di una torre residenziale di otto piani.
La società aveva avviato i lavori con una Scia alternativa al permesso di costruire, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia. Per la Procura si tratta invece di una nuova costruzione, con dimensioni che superano i limiti nazionali previsti dalla legge urbanistica. Un intervento che richiede un piano attuativo. La Scia, sostiene l’accusa, è “totalmente inidonea” a legittimare i lavori.

Continua a leggereRiduci
viale papiniano 48
True

«Il consenso informato non evita gli stupri»

Un sondaggio di Alessandra Ghisleri svela che la maggioranza dei cittadini nutre seri dubbi sull’efficacia della legge che dovrebbe prevenire le aggressioni. Una norma bipartisan che, però, gli elettori del partito del premier e quelli della Schlein non apprezzano.

La stessa Alessandra Ghisleri ha posto l’accento sul dato emerso dal sondaggio condotto da Only numbers. La seconda domanda, posta al campione di italiani e riferita alla legge sul consenso nei rapporti sessuali, chiedeva se la si ritiene «utile nella prevenzione di episodi di violenza e/o comportamenti non rispettosi». Le donne hanno risposto no, riferiva la politologa e direttrice di Euromedia Research.

Continua a leggereRiduci
consenso informato
True

In 50 rincorrono e picchiano il ladro. Ora sono ricercati dai carabinieri

In 50 rincorrono e picchiano il ladro. Ora sono ricercati dai carabinieri
In Valle d’Aosta i cittadini inferociti hanno braccato un malvivente di origine albanese dopo l’ennesimo colpo in una abitazione e lo avrebbero randellato con bastoni. Reprimenda dell’Arma: «Non ci si fa giustizia da soli».

Giustizialismo? No, tanta esasperazione. Sono stanchi i cittadini di Arnad, Comune di poco più di 1.000 abitanti in provincia di Aosta finito al centro delle cronache perché una cinquantina di cittadini infuriati hanno accerchiato e picchiato un ladro. Dopo mesi di furti nelle abitazioni della zona, la misura è colma e sembra esserlo ancora di più ora che i carabinieri della compagnia di Chatillon - Saint Vincent stanno dando la caccia agli autori del pestaggio avvenuto venerdì sera.

Continua a leggereRiduci
cronache dell'invasione
True

«Little Disasters»: tra maternità e dilemmi familiari la nuova serie di Sarah Vaughan

True
«Little Disasters»: tra maternità e dilemmi familiari la nuova serie di Sarah Vaughan
«Little Disasters: L'errore di una madre» (Paramount+)

La serie Little Disasters: L'errore di una madre, tratta dal romanzo di Sarah Vaughan, esplora con delicatezza le complessità della maternità, tra dubbi, solitudine e relazioni fragili, senza retorica né colpi di scena eccessivi.

Little Disasters, cui la traduzione italiana ha apposto un sottotitolo, L'errore di una madre, è nato come romanzo. Uno di quelli scritti da Sarah Vaughan, celebrata all'estero come nuovo genio della letteratura dimenticabile: quella, per intendersi, che non cementifichi in pietra miliare, ma consenta a chi ne fruisca di vivere fra le pagine di un libro, dimentico del mondo circostante.

Continua a leggereRiduci
little disasters: l'errore di una madre
Badge
Enel
Promosso da Enel

Idroelettrico, tecnologia che guarda al futuro

Idroelettrico, tecnologia che guarda al futuro
La centrale idroelettrica “Domenico Cimarosa” di Presenzano, in provincia di Caserta
L’innovazione nell’idroelettrico che guida la transizione verso l’energia pulita

Enel con l’idroelettrico unisce energia pulita, innovazione, sostenibilità e benefici per i territori. Dalle dighe agli impianti ibridi, la tecnologia garantisce sicurezza, continuità e stabilità della rete elettrica.

Continua a leggereRiduci
enel
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy