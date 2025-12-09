La fissa di Bruxelles per gli asset russi ci potrebbe costare oltre 25 miliardi

True2025-12-09
La proposta prevede cifre monstre da far sobbarcare agli Stati per garantire gli aiuti a Kiev. A rischio la stabilità dell’intera Ue.Sembrava scontato che non sarebbero riusciti a farlo; adesso c’è da temere che lo facciano davvero. A costo di spararsi su un piede. L’ultima crociata dell’Ue è il prestito di riparazione all’Ucraina garantito dagli asset russi congelati. La scadenza per sbloccare l’impasse sull’ennesima elargizione economica, cruciale per Kiev, che nel 2026 si ritroverà un buco di bilancio da 71,7 miliardi di euro, è il Consiglio del 18 e 19 dicembre prossimi. Vedremo se, pur di dare un segno di vitalità e dimostrare che può portare avanti questa guerra senza il sostegno statunitense, l’Europa deciderà di accelerare i tempi della sua estinzione, per la quale Donald Trump credeva servissero almeno vent’anni.Politico ha esaminato la proposta che la Commissione porterà al tavolo, con cui ha provato a tenere conto delle preoccupazioni del Belgio. A parte le ovvie ritorsioni dal Cremlino, il Paese guidato da Bart De Wever teme che le Corti lo costringano a restituire il denaro sottratto a Mosca e, attualmente, detenuto da una società con sede a Bruxelles, Euroclear. Un compromesso sarebbe possibile: gli Stati membri dell’Unione dovrebbero confermare la propria disponibilità a sobbarcarsi l’onere, ciascuno in ragione del proprio Pil. È così che nascono le cifre monstre che ogni Paese dovrebbe impegnare: per l’Italia, si tratterebbe di 25,1 miliardi di euro, il 12% del totale di 185 miliardi, ai quali ne andrebbero sommati altri 25, depositati in vari istituti di credito privati e rispetto al cui utilizzo la Francia ha già alzato un muro. Per capire meglio l’enormità della cifra, è sufficiente sapere che la legge di Bilancio 2026 vale circa 18 miliardi complessivi. Sarebbe come se, pur di mandare in porto il progetto caldeggiato da Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, dovessimo varare un’altra manovra, ma più pesante di quella che le Camere dovranno licenziare entro fine anno.Ovviamente, c’è chi sarebbe costretto a sforzi maggiori di noi: a Parigi toccherebbe garantire 34 miliardi (il 16,2% del prestito), a Berlino addirittura 51,3 (il 24,4%). Dietro Roma, invece, ci sarebbe Madrid, con 18,9 miliardi di «assicurazione». Alla fine, al Belgio toccherebbe rendere disponibili poco più di 7 miliardi. Venerdì scorso, il premier De Wever ha incontrato il cancelliere Friedrich Merz, il quale gli ha ribadito che la Germania è decisa a mettere mano al portafoglio. Peccato che le coperture finanziarie non siano l’unico problema all’orizzonte.La Commissione crede di poter aggirare il requisito dell’unanimità in Consiglio, asserendo che l’intervento sugli asset non equivarrebbe a una sanzione. In questo modo, anziché il consenso dei 27, sarebbe sufficiente una maggioranza qualificata di favorevoli. Resta il fatto che, se attuato, quello che è a tutti gli effetti un furto determinerebbe un gravissimo precedente. Sarebbe capace di danneggiare la reputazione del Vecchio continente e scoraggerebbe gli investimenti e il trasferimento di capitali. Intendiamoci: se foste la banca centrale di una nazione non perfettamente allineata all’Ue, dopo aver visto cosa è successo agli asset russi, andreste mai a depositare i vostri quattrini in un posto nel quale, se capitasse un serio incidente politico, rischiereste di perderli? Secondo il Financial Times, la confisca dei beni di Mosca metterebbe in pericolo il valore e la credibilità della stessa moneta unica, in quanto valuta di riserva stabile. Per non parlare del potenziale impatto sugli spread, a causa del tracollo della fiducia nell’Europa. Un bel paradosso, dopo che ai cittadini sono stati imposti anni e anni di sacrifici e austerità, in nome della salvezza dell’euro e del contenimento dei differenziali tra titoli di Stato. Versata la tassa Monti, ci imporranno la tassa Zelensky?Andrebbe pure segnalato che il prestito non risolverebbe i guai dell’Ucraina. I bisogni del Paese non si esauriranno certo nel 2026: l’anno successivo, stando alle stime dell’esecutivo Ue, Volodymyr Zelensky o chi gli succederà avranno bisogno di oltre 63 miliardi, tra risorse con cui tenere in piedi la macchina amministrativa e spese militari; dal 2028, il budget per la difesa si assesterebbe a 21,5 miliardi. Ma solo se la guerra finisse per il 31 dicembre di quest’anno. E non sembra che Bruxelles si stia facendo in quattro affinché ciò accada.Ieri, una portavoce della Commissione, Paula Pinho, ha confermato che tra dieci giorni si potrà «adottare» la proposta sugli asset. «Ci stiamo assicurando che l’ambito coperto non sia limitato a Euroclear», ha annunciato, «ma sia in realtà più ampio e che ci siano garanzie». Se così fosse, lo scenario illustrato da Politico potrebbe essere persino troppo ottimistico. D’altronde, il piano B, come aveva avvisato la Kallas, è altrettanto tragico: comporterebbe un prestito ponte agli alleati, ossia un anticipo erogato tramite indebitamento comune. Sempre soldi nostri. E poi dicono che l’Europa non è votata al suicidio…
Sapelli: «Meno Unione europea, più Stati nazionali»
Giulio Sapelli (Ansa)
L’economista interviene sul documento dell’amministrazione americana in cui si preconizza la fine del Vecchio continente: «Una comunità di Paesi non può esistere senza una Costituzione. Ha prevalso una burocrazia celeste personificata da Ursula».
Professor Giulio Sapelli, non si fa che parlare del documento americano National security strategy. Che molti nostri media raccontano come un attacco frontale di Trump all’Unione europea.
«Che come ho scritto in pochi hanno letto. Non si può nascondere che il trumpismo si presenti spesso come fenomeno quasi caricaturale. A partire dal presidente col cappello rosso Maga dentro lo Studio Ovale. Ma al netto di questo, si intravedono segnali di cambiamento profondi dentro l’establishment americano».
Un cambiamento che resisterà anche una volta che Trump non ci sarà più?
«La classe dirigente americana è molto cambiata. Le trasformazioni sono iniziate negli anni Ottanta con la crescente influenza delle università francesi (con il pensiero decostruttivista di Derrida e Foucault) sull’élite universitaria nordamericana. Questo ha provocato una reazione culturale che ha colpito sia il fronte democratico che quello repubblicano. Tradizionalmente, si pensava che la scuola del multilateralismo fosse di matrice democratica. I “leostraussiani della costa atlantica”, seguaci di Leo Strauss, un importante pensatore critico di Machiavelli, sostenevano l’impetuosità e la necessità dell’intervento americano all’estero. Per motivi umanitari e per portare la libertà».
Era anche l’essenza della dottrina dei neocon…
«Esattamente. Il culmine l’abbiamo avuto con la scenetta di Powell».
La fialetta con le armi chimiche…
«Il tutto a giustificare l’intervento per motivi umanitari in Iraq nel 2003. Il “trumpismo” rappresenta la reazione di una parte dell’establishment americano a questo pensiero dominante. Nasce da un altro filone di pensiero che parte sempre da Leo Strauss, ma che impone agli Stati Uniti la ripresa di temi tradizionalisti originali, inclusa la dottrina Monroe, e dell’intervento per salvaguardare l’interesse americano».
Sempre all’interventismo americano si arriva.
«Come spiegato da Alfred Hirschman in International trade and national power, la politica commerciale è spesso un mezzo per espandere il potere. L’establishment è cambiato radicalmente perché si è creata una cultura di destra completamente nuova, diversa dalla destra classica. Non qualificabile affatto, come fa qualcuno senza basi, nella cultura fascista o nazionalista. È una destra di reazione alla cultura woke. Molti intellettuali americani rifiutano la negazione delle radici giudaico-cristiane dell’Occidente. E si oppongono all’immigrazione gestita dal mercato, vale a dire dai trafficanti di uomini. Nella storia, sempre, le immigrazioni sono state controllate dagli Stati».
C’è una nascita del cattolicesimo negli Stati Uniti secondo lei?
«Di sicuro vedo come il fenomeno woke sia figlio di un intreccio fra neoateismo, transumanesimo e antisemitismo. Questo connubio mi fa veramente paura, e le posizioni trumpiane non sono la cura per questa situazione. Il rischio è che la cura sia peggiore del male».
Venendo al documento National security strategy?
«Segna un ritorno all’importanza degli Stati nazionali. Un ritorno al trattato di Vestfalia, dove ogni Stato è libero di avere la sua religione. Tuttavia, Trump esprime queste idee in forma caricaturale, con cadute di stile come quando si schiera esplicitamente a favore dei partiti di destra. Una cosa che di solito si fa ma non si scrive. Almeno in un documento come quello. Ma è innegabile che vi siano implicazioni rilevanti sul futuro dell’Unione europea. Intanto non è riuscita a darsi una Costituzione. E non può esistere uno Stato contemporaneo senza una costituzione. Invece si è affidata a una “burocrazia celeste”. Personificata alla perfezione da una figura come Ursula von der Leyen, figlia del primo direttore generale dell’Ue».
Ma in Europa i partiti euroscettici non vogliono una Costituzione.
«Nessuna di queste forze politiche pone l’accento sulla necessità di avere una Costituzione europea. Come anche i mandarini. Ecco perché intravedo uno scenario molto negativo. Accanto al ritorno degli Stati nazionali vedo anche il fallimento storico della borghesia europea. Il dirigismo europeo in campo ambientale ha finito per privarla di ampi margini in termini di capacità di azione e proprietà privata. L’esempio dello stop al motore termico è emblematico. I borghesi proprietari delle industrie automobilistiche sono stati espropriati della facoltà di decidere come utilizzare la loro proprietà da un insieme di trattati e decisioni prese da un Parlamento eletto su base nazionale, il quale però si limita ad approvare regolamenti e direttive di una Commissione non eletta. Questo ha distrutto l’industria europea, rendendola sempre più dipendente dalla Cina e strutturalmente dipendente dal fallimento del modello tedesco, che si fondava sull’accordo bipartisan Merkel e Schröder con la Russia».
In questo momento l’Unione europea non ha una strategia di pacificazione del quadrante Ucraina, perché di fatto sembra quasi che stia per intestarsi una sconfitta, quella di Kiev, non supportando il tentativo.
«È paradossale come tutto sia capovolto. Ci si aspetterebbe che a invocare l’uso delle armi e il riarmo fossero le forze di destra tradizionale, invece sono le forze cosiddette democratiche filo Ue che rifiutano il piano americano. E che pensano si possa addirittura creare un esercito comune. Molti esponenti di quelle forze, in un dibattito pubblico al Senato anni fa, mi hanno vilipeso e bollato come “guerrafondaio” semplicemente perché a suo tempo mi ero opposto all’abolizione della leva. Che ora prima o poi ritornerà».
True
2025-12-09
La Cina riversa sull’Unione europea le merci frenate dai dazi Usa
Xi Jinping (Ansa)
Il calo delle vendite in America è compensato da quelle nel Vecchio continente (+14,8%).
Donald Trump resta, prima di tutto, un uomo d’affari. E quando guarda all’Europa vede un alleato incerto e un partner difficile, ma soprattutto un concorrente. Un soggetto che, nel suo calcolo, sta riducendo l’efficacia delle misure americane contro la Cina. Per questo il suo malumore verso Bruxelles cresce.
I dati delle Dogane cinesi, pubblicati l’8 dicembre, spiegano tutto. A novembre l’export della Cina è balzato del 5,9%, l’import è salito dell’1,9%, e il surplus mensile ha raggiunto 111,68 miliardi di dollari. Nei primi undici mesi dell’anno il surplus ha superato i mille miliardi, con un aumento del 22,1% rispetto al 2024. Numeri che indicano una Cina ancora in grado di muoversi con agilità nelle rotte globali. Con gli Stati Uniti, però, la situazione è opposta. Le esportazioni verso il mercato americano sono crollate del 28,6% a 33,8 miliardi, lontane dai 47,3 miliardi dell’anno precedente. I dazi restano al 47,5% medio sui prodotti cinesi. Una barriera altissima. Inevitabile che le aziende cinesi devino le vendite verso altri mercati.
Ed è qui che scatta l’irritazione di Trump. L’Europa assorbe ciò che l’America respinge. Lo scorso mese il flusso verso l’Ue infatti è cresciuto del 14,8%, secondo quanto riporta la Reuters. Un trend già evidente nel 2024, quando le esportazioni cinesi verso l’Europa avevano superato i 516 miliardi di dollari. L’Europa diventa così la valvola di compensazione della Cina. Quella che permette a Pechino di mantenere attivo il motore dell’export anche mentre gli Stati Uniti montano barriere.
Per Trump questa dinamica non è un incidente collaterale. È un problema strategico. Lui vede la scena in termini di competizione commerciale globale. Se gli Stati Uniti chiudono il loro mercato a un concorrente, lo fanno per ridurre la capacità di quel concorrente di crescere. Ma se un altro grande mercato, come l’Europa, raccoglie tutto ciò che l’America respinge, l’effetto dei dazi si diluisce. Washington alza un muro. Bruxelles costruisce un ponte. Risultato: il traffico scorre, solo spostandosi di qualche centinaio di chilometri.
È qui che si accende il Trump imprenditore. Nella sua visione, l’Europa si comporta come un «free rider commerciale»: beneficia del confronto tra Stati Uniti e Cina senza pagarne il costo politico. Acquista prodotti più economici, vede scendere i prezzi al consumo, non alza barriere, non si espone. In pratica, mantiene la Cina in piedi mentre gli Stati Uniti cercano di metterla alle corde. Da questa lettura derivano parte dei suoi attacchi sempre più duri verso Bruxelles. Non è un giudizio culturale sul Vecchio Continente. È una reazione da uomo di affari che vede i propri strumenti perdere potenza. E che percepisce l’Europa come un competitor passivo-aggressivo: non attacca, ma sottrae efficacia. Non sceglie il blocco americano, ma ne usa i risultati per garantirsi prezzi migliori. Il ragionamento di Trump si muove lungo due assi. Primo: la Cina va fermata. Secondo: nessun grande mercato deve aiutare Pechino a compensare il colpo. L’Europa lo sta facendo, anche se non dichiaratamente. Per questo, agli occhi di Trump, diventa un bersaglio. Non principale. Ma necessario. La pressione verso Bruxelles è un modo per riprendere il controllo del campo di gioco. Per chiudere anche la seconda uscita di sicurezza cinese. Per impedire che l’export deviato continui a trovare strade aperte.
Intanto la Cina procede. Il Politburo punta su più domanda interna, politiche fiscali attive e una monetaria accomodante. Ma la vera forza resta l’export. Le merci scorrono, cambiano rotta, si adattano. La guerra dei dazi non ha fermato la Cina. Ha ridisegnato le mappe. E nella nuova mappa l’Europa è il porto dove attraccano sempre più container cinesi. Trump, nel suo linguaggio pragmatico, vede esattamente questo. E reagisce. Perché per lui la partita non è ideologica. È una questione di affari. E in questa partita, la Cina resta l’avversario più importante.
Ursula von der Leyen (Ansa)
Il capo di Jp Morgan: «Innovazione scoraggiata». E un’indagine mostra che i grandi manager stanno riducendo gli investimenti.
Non ci sono solo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il miliardario Elon Musk a puntare il dito contro il Vecchio Continente. Ora, a ricordare i malanni dell’Europa ci si mettono anche il numero uno di Jp Morgan, Jamie Dimon, e uno studio congiunto della European Round Table for Industry (Ert) e di The Conference Board, nota organizzazione che si occupa di ricerca economica.
Di recente, al coro di Trump e Musk si è unito uno che da molti è ritenuto il maggior banchiere al mondo, Jamie Dimon, secondo cui «l’Europa ha dei seri problemi. Ha scoraggiato le imprese, gli investimenti e l’innovazione». La preoccupazione principale di Dimon è che la lentezza della burocrazia e l’eccessiva regolamentazione abbiano soffocato la crescita, causando una riduzione della quota di Pil mondiale dell’Europa. Il banchiere sostiene che un mercato europeo snello e integrato sia essenziale per l’innovazione e la forza globale. Il punto è che un sondaggio di due realtà importanti come Ert e The Conference Board dà ragione a un «big» come Dimon. Stando a un sondaggio svolto tra il 16 e il 31 ottobre 2025 la fiducia degli amministratori delegati in Europa ha smesso di precipitare, ma resta in territorio negativo, mentre le motivazioni per investire nel continente continuano a diminuire rispetto agli Stati Uniti e ad altre aree del mondo.
La «Measure of Ceo Confidence for Europe» è a quota 44, dopo essere crollata a 27 nella primavera 2025 in concomitanza con le tensioni commerciali tra Ue e Usa. Il livello 50 rappresenta la neutralità: 44 implica che il sentiment è ancora chiaramente negativo. È la prima volta da quando esiste questa rilevazione che la fiducia dei ceo rimane sotto 50 per tre edizioni consecutive, segnalando un pessimismo che non è più solo ciclico.
Nello studio si sottolinea come il divario tra Europa e resto del mondo si stia ampliando. Le condizioni di business al di fuori del continente migliorano, mentre in Europa la traiettoria resta discendente, soprattutto per la debolezza delle prospettive di investimento e occupazione. In altri termini, il sondaggio registra un disallineamento crescente tra il potenziale percepito all’estero e quello disponibile nel mercato europeo.
Il punto più sensibile del report riguarda la geografia dei piani di investimento. Per l’Europa, solo una piccola quota di ceo intende investire più di quanto previsto sei mesi fa: appena l’8% dichiara di voler aumentare gli investimenti rispetto ai piani originari, mentre oltre un terzo ha ridotto i programmi o messo in pausa le decisioni in merito. Gli Stati Uniti, al contrario, registrano una dinamica opposta: il 45% dei ceo ha rivisto i propri piani per investire nel mercato americano più di quanto inizialmente previsto.
Il problema è che un anno fa, circa l’80% dei leader Ert esprimeva entusiasmo per le raccomandazioni di Mario Draghi sulla competitività europea, con l’idea che una loro piena implementazione avrebbe riportato gli investimenti verso l’Ue. Oggi la narrativa è capovolta: il 76% dei ceo afferma di aver visto poco o nessun impatto positivo dalle iniziative europee per tradurre in pratica le raccomandazioni Draghi e Letta su semplificazione regolatoria, completamento del mercato unico, politica di concorrenza e costo dell’energia.
All’interno dello studio, la Commissione europea ottiene un giudizio relativamente meno negativo: circa il 30% dei ceo riconosce progressi, ma il 60% si dichiara deluso. Il Parlamento europeo è percepito in modo ancora più critico, e i governi nazionali risultano i peggiori: il 74% dei ceo giudica «insufficiente» la performance degli Stati membri nel dare seguito alle raccomandazioni di Draghi e Letta. L’indagine insiste su un punto non banale: il tradizionale riflesso di imputare i ritardi a «Bruxelles» non regge più. Secondo i ceo, il collo di bottiglia principale è costituito dai governi nazionali riuniti in Consiglio, che rallentano o annacquano le riforme in nome di interessi domestici di breve periodo.
Viene, insomma, da sperare che le profezie del duo Trump-Musk non siano corrette. Secondo il presidente degli Stati Uniti, «nel giro di vent’anni l’Europa è destinata a sparire dalla scena», mentre per il miliardario ed ex vertice del Doge, il Dipartimento dell’efficienza governativa, creato durante il secondo mandato Trump, l’Unione europea «andrebbe smantellata, restituendo la piena sovranità ai singoli Stati, così che i governi tornino a rappresentare davvero i propri cittadini».
Musk ha messo nero su bianco queste posizioni in un post su X, pubblicato poche ore dopo la maximulta da 120 milioni di euro comminata da Bruxelles alla sua piattaforma per violazione del regolamento Ue che, da febbraio 2024, impone alle big tech nuovi obblighi di trasparenza e responsabilità sui contenuti. Si tratta della prima sanzione nell’ambito del Digital Services Act europeo. Inoltre, Musk ha fatto saltare l’intero pacchetto di spazi pubblicitari utilizzato dalla Commissione europea su X, accusandola di aver sfruttato in modo improprio una falla tecnica del sistema; subito dopo ha pubblicato un post in cui l’Unione europea veniva assimilata al «Quarto Reich», accompagnato da un fotomontaggio che affiancava la bandiera con le dodici stelle a una svastica.
Isabel Schnabel (Ansa)
Nonostante la crescita asfittica e a dispetto di quanto fanno le altre banche centrali, Isabel Schnabel annuncia un probabile aumento del costo del denaro. E si candida a fare le scarpe alla Lagarde: «Io sono pronta...».
Da Madame Chanel a Frau Blucher (per le referenze vedere Frankenstein junior) ci aspetta un futuro di rigore e l’avverarsi della profezia di Angela Merkel: ciò che è buono per la Germania è buono per l’Europa perché la Germania è l’Europa. Fin quando almeno Berlino non deciderà – ed è prospettiva tutt’altro che remota – di uscire dall’euro. In Italia sarebbe una mazzata per i vari Romano Prodi, Mario Monti, Mario Draghi, in ultimo Paolo Gentiloni, convinti che l’euro fosse il vincolo esterno che ci aiutava nello sviluppo, ma a conti fatti ce n’è forse abbastanza per dire che il vincolo esterno ha soffocato la crescita.
Isabel Godde coniugata Schnabel, 54 anni, nata a Dortmund dunque intrisa del carbone della Ruhr, capigliatura e carattere da fare invidia a Gutrune, l’eroina del wagneriano L’anello del Nibelungo, ha fatto una mossa a sorpresa: si candida alla successione di Christine Lagarde al vertice della Bce e soprattutto annuncia che farà di tutto per far rialzare i tassi. Il rigore è servito e l’en plein della Germania pure. Ha parlato con Bloomberg, che significa mandare un messaggio diretto ai mercati. Di cui peraltro lei si occupa. È donna potente e sta dal 2020 ai piani altissimi dell’Eurotower – è membro del consiglio direttivo e sorveglia il quantitative easing cioè l’acquisto titoli da parte della Bce: ai tedeschi il «whatever it takes» di Mario Draghi non è mai andato a genio – e si occupa delle banche. Da un decennio è uno dei cinque saggi che guidano la politica economica tedesca. Nessuno ovviamente ha mai pensato che la Bce faccia gli interessi della Germania, come quando la Schnabel prima si è opposta alla fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank e poi si è messa di traverso alla scalata che Unicredit ha tentato alla banca tedesca. Così ieri a Bloomberg ha confidato: «Sia i mercati sia i partecipanti ai sondaggi si aspettano che la prossima mossa sui tassi sarà un rialzo, anche se non nell’immediato: mi trovo abbastanza a mio agio con queste aspettative». Ha anche spiegato il perché, al netto del fatto che tutti sanno che la nibelunga è una vestale del rigore. Il calo dell’inflazione di fondo si è arrestato, stanno crescendo i salari che sono il bersaglio preferito della Schnabel tutta welfare e moderazione, il contraccolpo atteso dai dazi americani è stato meno forte del previsto, ci sono politiche fiscali d’espansione dunque è logico attendersi un rialzo dell’inflazione e la Bce deve anticipare.
Isabel Schnabel gioca in contropiede: tutti si aspettavano un’ulteriore limatura dei tassi per sostenere un’economia oggettivamente asfittica nell’Eurozona; la crescita attesa per il 2026 è dell’1,2% contro il 5% della Cina, il 7% dell’India, il 2,2 degli Usa. Christine Lagarde – presidente che scade a ottobre del 2027 – aveva fatto capire che si doveva al massimo star fermi sui tassi. Ma la Schnabel va in direzione ostinata e patriotticamente contraria. Anche rispetto alle altre banche centrali: la Fed incalzata da Donald Trump annuncia tagli, così la Banca del Giappone che resta all’1% e del pari fa la Cina; tutti spingono sui tassi per dare ossigeno all’economia. Ma la Schnabel no. Confida a Bloomberg: «Se mi venisse chiesto di sostituire Christine Lagarde alla presidenza della Bce sarei pronta».
Se la Schnabel salisse in cima all’Eurotower i tedeschi avrebbero tutto: Ursula von der Leyen alla Commissione e la nibelunga alla Bce. Ma è la Schnabel che fa più comodo a Berlino. Da tempo si vocifera che la Germania lasci l’euro. Afd lo vuole, gli industriali ci pensano. Hanno scoperto che conviene loro produrre in Cina grazie alla Von der Leyen che proclama l’indipendenza energetica dalla Russia e se l’euro si rafforza loro pagano meno, in più costringono gli altri Paesi esportatori – l’Italia per prima – a vendere più caro. I comparti industriali degli europei che hanno meno interesse all’«offi-Cina» potrebbero essere indotti a emigrare: ad esempio in Usa visto che Donald Trump con i dazi vuole arrivare a reindustrializzare l’America. Una volta ottenuto questo risultato la Germania potrebbe sganciarsi dall’euro e tornando al marco devasterebbe gli altri partner e in particolare la Francia. Che nell’immediato ha tutto da temere da un rialzo dei tassi visto che ha il debito in forte ascesa. Anche Berlino sta facendo molto debito: potrebbe però a un certo punto ridenominarlo in marchi – solo i tedeschi possono permettersi un’uscita indolore dalla moneta unica – lasciando la patata di un euro bollente in mano agli altri. Perciò la Schnabel ha il compito di pompare l’euro alzando i tassi. Fanta-monetarismo? Può darsi, ma le parole e i simboli contano. La scultura che a Francoforte rappresenta l’euro è messa male: ha bisogno di restauro, ma né gli sponsor privati né il Comune hanno intenzione di mettere un euro per l’euro. Così deve pagare di tasca la Bce. Christine Lagarde su X ha provato a stoppare la polemica: «Siamo lieti di aver trovato una soluzione per garantire il futuro della scultura per le migliaia di persone che la visitano a Francoforte. L’euro incarna l’idea di un’Europa unita e simboleggia il lavoro della Bce». Di certo non per gli sponsor tedeschi che hanno già consumato l’euro-exit
