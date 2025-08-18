Stefano Piazza
2025-08-18

Sciopero per la pace a Tel Aviv, decine di arresti

I manifestanti a sostegno delle famiglie degli ostaggi israeliani durante lo sciopero nazionale a Tel Aviv (Ansa)
Migliaia di persone in strada per chiedere il rilascio degli ostaggi. Netanyahu: chi vuole ora lo stop alla guerra aiuta Hamas.
israele

Da Nilin a Solzhenitsyn, il ribelle è chi non accetta la menzogna

Aleksandr Solzhenitsyn (Getty Images)
Prima di «Arcipelago Gulag», uno scrittore mise in luce la crudeltà del modello sovietico in un romanzo che paradossalmente in Urss fu un successo. Ora viene ripubblicato in Italia e ha molto da insegnare anche a noi.
pensiero forte

«In Alaska un cambio di passo. A uscire sconfitta è l’Europa»

Vladimir Putin e Donald Trump al vertice di Anchorage in Alaska (Ansa). Nel riquadro il direttore di InsideOver Fulvio Scaglione
Il direttore di InsideOver Fulvio Scaglione: «L’obiettivo principale era ricostruire i rapporti Usa-Russia. Con un accordo di pace Zelensky sarebbe più debole, quindi potrebbe chiedere garanzie personali».
intervista fulvio scaglione

«Cessate il fuoco». L’azzardo di Zelensky complica il tavolo

Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky (Ansa)

Il presidente ucraino vede la Von der Leyen e ribalta lo schema sulla tregua ideato da Trump: vuole prima il cessate il fuoco e poi i negoziati. Oggi anche la Meloni sarà con gli altri leader europei a Washington.

negoziati ucraina

Il Pil della Germania «drogato» dalle mafie

  • Ristoranti, logistica, imprese edili: una grossa fetta dell’economia tedesca si basa sul riciclo di capitali illeciti. E la polizia riesce a confiscarne solo il 2%.
  • Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto: «I criminali italiani sono duttili: la camorra aveva messo nel mirino Berlino Est già prima che il Muro crollasse».
  • Tra i leader delle gang, gli albanesi sono secondi solo ai turchi. E molti sono «profughi».

Lo speciale contiene tre articoli.

germania
