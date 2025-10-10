Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 10 ottobre con Carlo Cambi
Guido Crosetto (Ansa)
Il ministro candida le nostre Forze armate a un ruolo attivo in Terra Santa: «Ci saremo sempre quando si tratta di sostenere processi di pace». Meloni ringrazia Trump.
2025-10-10
SPIAZZATI
Francesca Albanese (Ansa)
Storica tregua a Gaza grazie a Trump. Cortei, flottiglie, sassi sulla polizia non hanno fermato i massacri. Invece c’è riuscito l’odiato yankee. I palestinesi esultano. Chi ha cinicamente speculato sulla loro tragedia semina dubbi. Per continuare il circo Barnum.
Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan (Ansa)
La svolta è un successo personale di Trump, che salvaguarda gli Accordi di Abramo e mette pressione su Teheran. Ma anche di Erdogan e del Qatar che hanno mediato con i miliziani di Hamas. Positiva l’Arabia Saudita, Unione europea non pervenuta.